Büyüme Takibi Uyarısı

Prof. Dr. Elif Ünver Korğalı, çocukların büyüme takibini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Ünver Korğalı, ailelere "çocukların büyüme takibini ihmal etmeyin" uyarısında bulundu.

Korğalı, 15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, büyümenin çocuklar için son derece kıymetli bir kavram olduğunu ifade etti.

Çocukların erişkinlerden farklı olarak büyüyen ve gelişen canlılar olduğunu belirten Korğalı, "Büyüme dediğimizde, çocukların organlarının hacim ve boyut olarak artmasından bahsediyoruz. Çocukların değişmeyen ve mutlaka takip edilmesi gereken en önemli özelliklerinden biri büyümeleridir. Büyümenin izlenmesi, oldukça basit, ekonomik ancak etkisi son derece büyük bir değerlendirme yöntemidir." ifadelerini kullandı.

Korğalı, büyümenin çocukluk döneminde yaşa göre değişiklik gösterdiğini, bir çocuğun en hızlı büyüdüğü dönemin anne karnındaki dönem olduğunu aktardı.

Bu dönemi de takip ettiklerini ancak çocuk hekimleri olarak doğumdan sonraki süreci daha yakından izlediklerini ifade eden Korğalı, şunları kaydetti:

"Doğumdan sonra en hızlı büyüme dönemlerinden biri ilk bir yaş içerisidir. Bunun dışında ergenlik dönemi de büyümenin yeniden hızlandığı önemli bir süreçtir. Büyüme çeşitli faktörlerden etkilenir ve bu faktörler yaşa göre değişir. Özellikle ilk iki yaşta büyümeyi en çok etkileyen faktör beslenmedir. Bu dönemde bebeğin anne sütü ile beslenmesi çok önemlidir. İlk altı ay yalnızca anne sütü verilmesini öneriyoruz. Sonrasında ise uygun, besin değeri yüksek tamamlayıcı gıdalarla beslenmenin sürdürülmesi büyümenin sağlıklı şekilde devam etmesi açısından son derece kıymetlidir. Bebeğe uygun fiziksel ortamın sağlanması, ailenin çocuğun ihtiyaçlarına duyarlı olması, sevgi dolu ve ilgili bir ortamda büyümesi de büyümeyi ciddi şekilde etkiler. Bunları çevresel faktörler olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra her çocuğun genetik özellikleri de büyüme üzerinde etkilidir. Anne ve babanın büyüme profili, çocuğun büyüme potansiyeli hakkında bize fikir verir."

Korğalı, büyüme geriliğinin hastalıkların habercisi olabileceğini vurgulayarak, "Özellikle kronik hastalıklarda çocukların büyümesinde gerilik görülebilir. Boy kısalığı ya da yeterli kilo alamama gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle çocuk sağlıklı görünse bile düzenli takip edilmelidir. Büyümede duraksama ya da beklenen hızda ilerlememe durumunda, altta yatan bir hastalık olup olmadığını araştırırız. Gerekli durumlarda çeşitli tetkiklerle bu süreci değerlendiririz. Çocukların doğumdan itibaren düzenli olarak izlenmesi gerekir. Büyümenin İzlenmesi Günü vesilesiyle tüm ailelere çağrımız, çocukları sağlıklı görünse bile düzenli olarak aile hekimlerine, çocuk hekimlerine ve gerekli durumlarda çocuk endokrinoloji polikliniklerine götürmeleridir. Bu takipler sayesinde çocukların büyüme potansiyellerine en sağlıklı şekilde ulaşmaları sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Büyüme Takibi Uyarısı - Son Dakika

