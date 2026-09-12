Çameli'de 10 cihazlık diyaliz merkezi için inceleme yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çameli'de 10 cihazlık diyaliz merkezi için inceleme yapıldı

Çameli\'de 10 cihazlık diyaliz merkezi için inceleme yapıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede yapımı süren 10 cihaz kapasiteli Diyaliz Merkezi inşaatını yerinde inceledi. Merkezin hizmete girmesiyle diyaliz hastalarının çevre ilçelere veya Denizli merkezine sevk edilmesinin azalması hedefleniyor.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli'de yapımı devam eden Diyaliz Merkezi inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Merkezin hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki hastaların diyaliz hizmetine kendi bölgelerinde daha kolay ulaşabilmesi hedefleniyor.

"Sağlık altyapısı güçlenecek"

Çameli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yatırımın ilçedeki sağlık hizmetlerine önemli katkı sunacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Denizli Milletvekilimiz Sayın Cahit Özkan ve Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Arslan, ilçemize kazandırılacak 10 cihaz kapasiteli Diyaliz Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdi. Hemşehrilerimizin diyaliz hizmetine daha kolay ve yerinde ulaşmasını sağlayacak bu önemli yatırım, ilçemizin sağlık altyapısını daha da güçlendirecek. Diyaliz Merkezimizin Çameli'mize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz."

İlçe dışına sevkler azalacak

10 cihaz kapasitesine sahip merkezin tamamlanmasıyla birlikte Çameli'de yaşayan diyaliz hastalarının tedavi amacıyla çevre ilçelere veya Denizli şehir merkezine gitme ihtiyacının önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Cengiz Arslan, Milletvekili, Cahit Özkan, AK Parti, İnceleme, Denizli, Diyaliz, Diyaliz, Çameli, Güncel, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çameli'de 10 cihazlık diyaliz merkezi için inceleme yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

08:12
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar
İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
07:18
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
05:33
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
01:04
Erdoğan “Kapımız açık” demişti Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
23:47
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde skandal: Hastaların ekranında cinsel içerikli film yayınlandı
22:02
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 08:20:48. #7.13#
SON DAKİKA: Çameli'de 10 cihazlık diyaliz merkezi için inceleme yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement