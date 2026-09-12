Çameli\'de 10 cihazlık diyaliz merkezi için inceleme yapıldı

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli'de yapımı devam eden Diyaliz Merkezi inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Merkezin hizmete girmesiyle birlikte ilçedeki hastaların diyaliz hizmetine kendi bölgelerinde daha kolay ulaşabilmesi hedefleniyor.

"Sağlık altyapısı güçlenecek"

Çameli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yatırımın ilçedeki sağlık hizmetlerine önemli katkı sunacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Denizli Milletvekilimiz Sayın Cahit Özkan ve Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Arslan, ilçemize kazandırılacak 10 cihaz kapasiteli Diyaliz Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdi. Hemşehrilerimizin diyaliz hizmetine daha kolay ve yerinde ulaşmasını sağlayacak bu önemli yatırım, ilçemizin sağlık altyapısını daha da güçlendirecek. Diyaliz Merkezimizin Çameli'mize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz."

İlçe dışına sevkler azalacak

10 cihaz kapasitesine sahip merkezin tamamlanmasıyla birlikte Çameli'de yaşayan diyaliz hastalarının tedavi amacıyla çevre ilçelere veya Denizli şehir merkezine gitme ihtiyacının önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.