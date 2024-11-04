Çanakkale'de Organ Bağışı Bilinci Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Çanakkale'de Organ Bağışı Bilinci Artıyor

Çanakkale\'de Organ Bağışı Bilinci Artıyor

Dr. Azem Ülkü, organ bağışı bilincini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

04.11.2024 13:16
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Geçen yıl organ bağışında Türkiye birincisi olan Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin Organ Bağışı Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, ölmüş kişilerin organlarının bağışlanmasından ziyade canlı vericilerin çok daha fazla olduğunu belirterek, "Onları çok değerli buluyoruz ama beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin organlarının bağışlanması için ailelerin bilinçlendirilmesi ve daha fazla organ bağışı yapılması için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi girişinde bilgilendirme ve bağış standı açıldı.

Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organ naklinin tıpta devrim niteliğinde, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmek üzere olan ya da bu hastalıkla yaşamak durumda olan kişiler için önemli bir tedavi biçimi olduğunu hatırlattı.

Organ nakli yapılabilmesi için organ bağışlarının olması gerektiğini anımsatan Ülkü, "Türkiye'de organ nakli çok sayıda merkezde kaliteli şekilde yapılıyor. Ölmüş kişilerin organlarının bağışlanmasından ziyade canlı olan vericiler Türkiye'de çok daha fazla. Onları çok değerli buluyoruz ama beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin organlarının bağışlanması için ailelerin bilinçlendirilmesi ve daha fazla organ bağışı yapılması için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Çanakkale halkının organ bağışı konusunda duyarlı olduğunu dile getiren Ülkü, "Çanakkale Türkiye'de organ bağışının en fazla olduğu yerlerden birisi. Çanakkale Devlet Hastanesi de defalarca Türkiye birincilikleri almış, çok sayıda organ bağışına katkı yapmış bir hastanemiz. Geçen yıl Türkiye birincisiydik, 12 aile yakınlarının organlarını bağışlamıştık. Bizden sonra ikinci olan Bursa Şehir Hastanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser de hastane olarak yılın 365 günü özverili çalışmalar yaptıklarını, özellikle 3-9 Kasım arasında halkı bilinçlendirmek, organ nakli başvuru sayısını artırmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Keser, her organ bağışlanan bir can olduğu için vatandaşların standa mutlaka uğramasını, organ nakil bağış formlarını doldurmasını ve organ nakline olan teşviki artırmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına Başhekim Yardımcıları Dr. Şermin Sürek ile Uzman Dr. Gülderen Öztürk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Huriye Ünal, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Görgülü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Yiğit katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çanakkale'de Organ Bağışı Bilinci Artıyor - Son Dakika

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