Çanakkale Valisi İkinci MR Cihazı Odasında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Çanakkale Valisi İkinci MR Cihazı Odasında İncelemelerde Bulundu

Çanakkale Valisi İkinci MR Cihazı Odasında İncelemelerde Bulundu

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başlayan ikinci MR cihaz odasında incelemelerde bulundu. Vali Aktaş, MR cihazı odasında yapılan incelemelerde yapay zeka destekli cihaz hakkında bilgi aldı. İkinci MR cihazının Çanakkale'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Aktaş, hastane personeline başarılar dileyerek tedavi için gelen vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

12.07.2024 14:49
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başlayan ikinci MR cihaz odasında incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Halil Gürkan Çoban'ın da bulunduğu ziyarette Vali Aktaş, MR cihazı odasında inceleme yaptı.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Keser, yüksek çözünürlükteki görüntü kalitesiyle teşhis ve tedavi hizmetlerinde daha etkin bir hizmete erişimi sağlayan yapay zeka destekli MR cihazı hakkında Aktaş'a bilgi verdi.

Aktaş, ikinci MR cihazının Çanakkale'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kente ve hastaneye hayırlı olmasını diledi.

Sağlık personeline çalışmalarında başarılar dileyen Aktaş, tedavi için gelen vatandaşlarla bir süre görüşerek geçmiş olsun ve acil şifa temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çanakkale Valisi İkinci MR Cihazı Odasında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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