Cangır, akciğer kanserinde radon ve biyogazın da etkili olduğunu söyledi - Son Dakika
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Cangır, akciğer kanserinde radon ve biyogazın da etkili olduğunu söyledi

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Cangır, akciğer kanserinde radon ve biyogazın da etkili olduğunu söyledi
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Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır, akciğer kanserinin sadece sigaradan kaynaklanmadığını, radon gazı ve biyogazın da risk oluşturduğunu söyledi. Cangır, sigara içmeyen 40-50 yaşlarındaki kadınlarda kapalı mekandaki radon ve yemek dumanının etkili olduğunu belirtti.

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Akciğer Kanseri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır, sigaranın yanı sıra radon gazı ve biyogaz maruziyetinin de önemli bir akciğer kanseri nedeni olduğunu söyledi. Prof. Dr. Cangır, "Özellikle yemek yaparken sıcak dumana maruz kalmak, kızartmanın yağına maruz kalmak, biyogazlara maruziyet, akciğer kanserinin kadınlarda daha yüksek olmasının etkenlerinden biri" dedi.

Hiç sigara içmemesine rağmen 4 çocuk annesi Dursune Gümüş'e 47 yaşında akciğer kanseri tanısı konuldu. Gümüş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat ve ardından kemoterapi tedavisiyle sağlığına kavuştu. Şu anda 63 yaşında olan ve düzenli kontrollerini aksatmayan Gümüş, hayatı boyunca hiç sigara içmediğini söyleyerek, "Eşim çok sigara içiyordu. Ben yıllarca ekmek yaptım, o ekmeğin dumanı vardı, doktorlar ondan da akciğer kanserinin kaynaklanabildiğini söylüyordu. Ameliyat oldum, akciğerimin sol tarafını aldılar. Kemoterapi aldım ve iyileştim çok şükür" dedi.

'SİGARA İÇMEYENLER DE ACİĞER KANSERİ OLABİLİR'

Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle DHA'ya yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin dünya genelinde hem erkeklerde hem de kadınlarda sık görülen bir kanser olduğunu söyledi. Prof. Dr. Cangır, "Akciğer kanserini diğer kanserlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri ölümcül bir kanser olması. Dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 20'si akciğer kanseri nedeniyle gerçekleşiyor. Çünkü akciğer kanseri genellikle ileri evrede tanı alıyor. Tüm kanserlerde erken tanı çok önemli ama akciğer kanserinde daha da önemli. Bizim hastalarımızın yüzde 80-85'i sigara içiciliğiyle ilişkili. Eğer sigara içme alışkanlığı azalırsa, akciğer kanseri de azalabilir. Akciğer kanserinin yüzde 15-20'si hiç sigara içmeyen insanlarda görülür. Yani sigara içmeyen kişiler de akciğer kanseri olabilir. Bu nedenle 'Ben sigara içmiyorum, akciğer kanseri olmam' diye düşünülmemeli" dedi.

'SİGARA YASAĞI DOĞRU BİR KARAR'

Prof. Dr. Cangır, sigara dumanına maruziyetin yani pasif içiciliğin akciğer kanseri riskini yüzde 25-30 oranında arttırdığını kaydederek, "Bu nedenle toplu yaşam alanlarında, toplu taşıma araçlarında sigara yasağı kesinlikle çok yerinde, doğru bir karar. Belki sigara içmiyorsunuz, yanınızda sigara içirtmiyorsunuz ama sigara içenlerin kıyafetlerine ya da mobilyalara, eşyalara sinen katran kokusunun, nikotinin de o eşyaları kullananlarda riski artırdığı ile ilgili çalışmalar var. Buna da 'üçüncü el maruziyet' diyoruz. Yani yoğun sigara içilen ortamlarda bulunuyorsanız oradaki eşyaların emmiş olduğu nikotin ve katrana da maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırabiliyor" ifadelerini kullandı.

'RADON GAZI VE BİYOGAZ ETKEN'

Prof. Dr. Cangır, sigara içmeyen 40-50 yaşlarındaki kadınlarda, aynı yaş grubu erkeklere göre akciğer kanseri olma olasılığı daha yüksek olduğunu söyleyerek, "Kadınlar en çok meme kanseri oluyor, yumurtalık kanseri oluyor; ama en çok akciğer kanseri nedeniyle ölüyor. Sigara önemli bir akciğer kanseri nedeni ama radon gazına maruziyet de önemli. Radon gazı yerden, kayaların arasından, altından gelen bir gaz. Açık havada bunun çok büyük bir zararı yok. Ama kapalı mekanlarda birikirse yüksek oranlara ulaşırsa akciğer kanseri riskini artırıyor. Kadınlar da daha çok evde, yani kapalı mekanlarda kaldığı için daha yüksek orandaki radon gazına maruz kalabiliyor. Bunun yanı sıra özellikle sıcak yemek yaparken sıcak dumana, o dumanlara maruz kalmak, kızartmanın yağına maruz kalmak, bunlar da biyogazlara maruziyetle akciğer kanserinin kadınlarda daha yüksek olmasının etkenlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak baktığımızda akciğer kanseri erkeklerde daha sık görülmekle birlikte kadınlarda da önemli bir sağlık sorunu. Son yıllarda çok popüler olan puff bar ve elektronik sigaralar bunlar da akciğer kanseri riskini artırıyor. Bunlar da masum değiller" dedi.

Kaynak: DHA
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