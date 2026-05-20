Çapraz Böbrek Nakli ile İki Aile Sağlığına Kavuştu

20.05.2026 11:21
Gaziantep'te çapraz böbrek nakli ile iki hasta sağlığına kavuştu, aileler birbirine yakınlaştı.

Kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle aile bireylerinden böbrek nakli imkanı olmayan iki hasta, Gaziantep'te, eşlerinin çapraz böbrek nakli ile hayata tutundu.

Kilis'te yaşayan 43 yaşındaki Ökkeş Erarslan'a geçen yıl böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Nakil için Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi'ne başvuran Erarslan'a, eşi Nesrin Erarslan böbreğini vermek istedi ancak kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Sevilay Sevgili'ye de yaklaşık 5 ay önce aynı hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Eşi Gürkan Sevgili'nin böbreği de kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle nakil için uygun bulunmadı.

Bunun üzerine iki aile çapraz nakil programına dahil edildi.

Yapılan tetkiklerde Gürkan Sevgili'nin böbreğinin Ökkeş Erarslan'a, Nesrin Erarslan'ın böbreğinin ise Sevilay Sevgili'ye uygun olduğu belirlendi.

GAÜN Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban ve ekibince gerçekleştirilen operasyonların ardından iki hasta da sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası bir süre gözetim altında tutulan Erarslan ve Sevgili, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

"İki taraf da çok mutlu"

GAÜN Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Usalan, AA muhabirine, son dönemde çok sayıda başarılı nakil gerçekleştirdiklerini söyledi.

Usalan, "Nakledilen böbrekler kısa sürede çalışmaya başladı. Hastaların değerleri normale döndü. Çapraz nakil hastalarının birbirleriyle iyi bir diyalogları oluyor ve akraba gibi oluyorlar. İki taraf da çok mutlu." diye konuştu.

Prof. Dr. Sacid Çoban da merkez olarak bölgedeki en büyük çapraz nakil havuzlarından birine sahip olduklarını belirtti.

"Burada aile olduk"

Nakil ameliyatı olan Sevilay Sevgili ise süreç boyunca iki ailenin yakınlaştığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Sevgili, şunları kaydetti:

"Yeni bir yaşama kavuştuğum için mutluyum. Sadece aynı anneden ve babadan olmak önemli değil. Burada aile olduk, kan bağıyla bağlandık. Buradan çıktıktan sonra da ayrılmayı düşünmüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz."

Böbreğini Ökkeş Erarslan'a bağışlayan Gürkan Sevgili de bir hastanın yeniden sağlığına kavuşmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Sevgili, "Eşim yeniden sağlığına kavuştu. Ökkeş Erarslan da ailesine döndü. Bu süreçte birbirimize destek olduk. Önümüz Kurban Bayramı, bu bayram bizim için çifte bayram oldu." ifadelerini kullandı.

Ökkeş Erarslan ise kendisine böbreğini bağışlayan aileye teşekkür ederek, yeniden sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Böbreğini veren Nesrin Erarslan ise her iki ailenin güçlü bağlarla birbirine bağlandığını ifade etti.

Sevgili çiftine teşekkür eden Erarslan, duygularını şöyle dile getirdi:

"Uzun bir süreçti ama güzel geçti. Mutluyum çünkü benim sayemde Sevilay Sevgili ailesine ve sağlığına kavuştu. Bu benim için anlatılamaz bir duygu. Eşim de Gürkan Sevgili sayesinde çocuklarına ve sağlığına kavuştu. Burada günlerimiz hep beraber geçti, aile gibi olduk."

Kaynak: AA

Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
