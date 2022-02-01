Çapraz nakille 4 kişiye aynı anda böbrek nakli yapıldı, organ ailesi oldular - Son Dakika

Çapraz nakille 4 kişiye aynı anda böbrek nakli yapıldı, organ ailesi oldular

DİYARBAKIR - Nadir ameliyatlardan biri olan dörtlü çapraz ameliyatı ile 4 kişi aynı anda Diyarbakır'da, böbrek nakli gerçekleştirildi.

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve hayatını diyalize bağlı olarak devam eden İlhan Güngör ve Musa Altundağ, nakil için bir organ nakli merkezine başvurdu. Sonuç alamayan iki hasta, ailelerinin böbreklerini alabilmek için test sürecine başladı. Musa Altundağ, babası Ali Altundağ'dan böbrek almak istedi fakat kan uymadığından dolayı nakil olamadı. Aynı durumda olan İlhan Güngör ise eşi Güler Güngör'den nakil almak istedi fakat onlarında kanı uymadığından dolayı nakil gerçekleşemedi. İki ailenin çapraz nakil ile sağlığına kavuşacağını fark eden Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Organ Nakli Merkezi Klinik Sorumlusu Uzmanı Transplantasyon Cerrahı Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Ay, aileleri bir araya getirdi. Yaptıkları test sonucu verici Güler Güngör ve alıcı Musa Altundağ'ın birbirine uyum sağladığını, verici Ali Altundağ ile alıcı İlhan Güngörü'ün de birbirine uyum sağladığını tespit ettikten sonra aileler ile birlikte karar alarak çapraz nakil için işlemler başlandı. Alıcı ve verici toplam 4 kişinin ameliyatları aynı anda başladı ve böbrek nakilleri yapıldı. Çapraz nakil yöntemi ile 4 kişinin aynı anda böbrek nakli başarıyla sona erdi. Aileler, taburcu olmak için hazırlıklarını tamamladı.

"Verici olup kan gurubu uymayan hastalar için çok büyük bir şans"

Süreçle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren Organ Nakli Merkezi Sorumlu Uzman Yardımcısı Dr. Vahhaç Alp, çapraz nakil böbrek vericisi olup ta kan grubu uymayan hastalar için çok büyük bir şans olduğunu ve bu şekilde iki aileyi eşleştirdiklerini kaydetti. Hastalarının çapraz nakil ameliyatlarını yaptıklarını ifade eden Dr. Alp, "Çapraz nakil böbrek vericisi olup ta kan grubu uymayan hastalar için çok büyük bir şans. Böyle iki aileyi eşleştiriyoruz. Birinin vericisi diğerine veriyor, diğerinin vericisi de kendisine vermiş oluyor. Bir nevi berdel gibi oluyor. Birbirleriyle böbreklerini değiştirmiş oluyorlar. Böbrek kardeşi oluyorlar bu aileler. Bu ailelerinde vericisi vardı, hastanın böbrek vermek isteyen aileden biri var ama kan grubu durumu uyumu yok. Dolasıyla böbrek nakli olamıyordu. Diğer ailede aynı şekilde, ama biz fark ettik, diğer ailenin vericisi bu ailenin alıcısına böbrek verebilir. Yine bunun vericisi diğer aileye verebilir. Kendileriyle konuştuk öncelikle şartlarını değerlendirdik" dedi.

"Kadavra donör sayısını artırabilirsek birçok hastamız organ sahibi olacak"

Hastaların hem alıcıların, hem de vericilerin sağlık koşullarını birbirine yakın olması lazım olduğunu aktaran Alp, "Tıpatıp aynı olma şansı yok. Ama birbirine yakın olması lazım bir ailenin avantajlı diğer ailenin dezavantajlı olmaması lazım. Ekibimizle değerlendirdik, bir sorun çıkmayınca organ nakillerini yaptık. İkisi de başarılı geçti. İkisinin de böbrek fonksiyonları tamamen normale geldi. Verici ameliyatlarından sonra vericilerimizin sağlıklı bir şekilde taburculuk aşamasına geldi. Yani öncellikle kadavra donör miktarının yükselmesi lazım çünkü zaten hayatını kaybeden insanlar toprağa karışıyor. En önemlisi bu ülkede kadavra donör sayısını artırabilirsek yani beyin ölümü olmuş mezara gidecek insanların yakınları organlarını bağışlarsa birçok hastamız organ sahibi olacak. Biz, açıkçası canlanan böbrek alıp başka bir canlıya takmaktansa toprağa gidecek bir organın takmanın daha makul, doğru, bilimsel olduğunu düşünüyoruz. Ama ülkemizde maalesef beyin ölümü bağışı çok fazla olamadığı için biz daha çok canlı nakliyle teşvik ediyoruz. Bizim ülkemiz gibi ülkelerde teşvik edilir bu zaten" ifadelerinde bulundu.

"Verici, ikinci annem oldu"

Böbrek hastası alıcı Musa Altundağ, yaklaşık 3 yıldır diyalize bağlı olduğunu, fakat uyumlu böbrek bulamadığı için beklemede kaldığını kaydetti. Altundağ, "Diyalize bağlandım, okul zamanında oldu. Hiç bilmiyorduk sonradan diyalize gireceğimi, öğrendim buraya geldim. Diyalize bağlandım, 3 yıla yakındır git gel git gel yapıyorum. Babamda taş vardı olmuyordu, kan uyumu da yoktu. Annede de taş vardı, eşimde de taş vardı, yani olmadı. Sonradan doktor bey babamdaki taşın geçtiğini yapabileceğini söyledi. Bizde ona göre geldik. Çok denedik her zamanda arkamızda durdular. Şu an iyiyim, sıkıntı yok. Biraz sancım var sadece oda normalmiş. Kendisine dedim, 2 annem oldu diye. Artık bir aile olduk" diye konuştu.

Böbrek hastası alıcı İlhan Güngör ise eşinin Musa Altındağ'a verici olduğunu, babası ali Altındağ'da kendisine verici olduğunu belirterek, eşiyle kanı uymadığını, herkesin böbrek nakli yapmadığını vurguladı.

Verici Ali Altundağ, başarılı ameliyat sonucu taburcu olacaklarını aktardı. Altundağ, "Ameliyat oldum, bugün taburcu oluyorum. Çapraz böbrek nakli oldum. Ben ağabeye verdim, eşi de benim oğluma verdi. Güneydoğuda böyle bir ekibe, böyle doktorlara ne yapsak, devlet ne yapsa az, devletimizden rica ediyorum böyle doktorların arkalarında durulsun. Hastalarında ihtiyaçları eksik edilmesin" şeklinde konuştu.