Çayırova Devlet Hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor

Çayırova'da yapımı süren 200 yataklı devlet hastanesinin inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hastane şantiyesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı. İlçenin en büyük hayallerinden biri olan hastane projesinin her aşamasını titizlikle takip ettiklerini belirten Çiftçi, vatandaşları modern, güvenli ve kaliteli sağlık hizmetiyle buluşturacak eserin en kısa sürede tamamlanması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Başkan Çiftçi, "Çayırova Devlet Hastanemizin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Temelde önemli bir imalat gerçekleştirdik. Deprem izolatörlerimizi yerleştirdik. Temel imalatımızı tamamladık. Şu anda artık inşaatın esas vakit alan, zaman alan kısmını tamamlatmış olduk ve bundan sonra da hızlı bir şekilde kaba inşaatın devamı yükselecek. Şu anda kirişlerimizin imalatı gerçekleştiriliyor. Tabliyelerimizin demir imalatları yapılıyor. Çayırova'mıza devlet hastanesi kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, bütün yetkililerimize, milletvekillerimize, il başkanımıza ve büyükşehir belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte Çayırova'mıza çok güzel bir eser kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

200 yataklı ve son teknolojiyle donatılacak

Taban alanı 8 bin 700, toplam yapı inşaat alanı ise 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Modern sağlık kompleksinin bünyesinde; 75 poliklinik, 51 yoğun bakım yatağı, 6 ameliyathane, 26 acil müşahede yatağı ve donanımlı doğumhaneler yer alacak. - KOCAELİ