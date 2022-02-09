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Çekya'da marttan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak - Son Dakika

Çekya'da marttan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak

09.02.2022 22:08
Çekya'da marttan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak

Çekya Başbakanı Petr Fiala, 1 Mart'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, 1 Mart'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Fiala, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, maske zorunluluğu dışında tedbirlerin çoğunluğunun 1 Mart itibarıyla kaldırılacağını söyledi.

Hükümetin aldığı karar kapsamında, büyük etkinliklerde katılımcı sayısı sınırlamasının kaldırılacağı kaydedildi.

Karar çerçevesinde ayrıca perşembeden itibaren restoran ve kafeler başta olmak üzere, kültürel etkinliklerin yapıldığı kapalı alanlara girişlerde aşı ya da hastalığı geçirmiş olma şartı aranmayacak.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede son 24 saatte 37 bin 612 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 3 milyon 311 bin 152'ye çıktı.

Son bir haftada vaka sayılarında 20 bin düzeyinde gerileme yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artışla 37 bin 627'ye yükseldi.

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Kabine, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Çekya'da marttan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekya'da marttan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak - Son Dakika
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