Çermik Kaymakamı Karataş kan bağışında bulundu

Diyarbakır'ın Çermik İlçe kaymakamı Adem Karataş, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kaymakam Karataş, Çermik Belediyesi önünde açılan Türk Kızılayı'nın gezici kan toplama aracını ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Kaymakam Karataş, kan bağışının önemine vurgu yaparak, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. 8-11 Temmuz tarihlerinde Belediye meydanında kan bağışı toplayacak olan Türk Kızılayı, duyarlı çermik halkını kan bağışında bulunmaya davet etti. - DİYARBAKIR