Çermik'te Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Çermik'te Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı

30.06.2026 12:49
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, sağlıklı yaşam için danışmanlık hizmeti veren merkez açıldı.

Sağlık Bakanlığının "Koruyan Sağlık" vizyonu doğrultusunda, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını desteklemek, hastalık oluşmadan önce risk faktörlerini belirlemek ve toplum sağlığını güçlendirmek amacıyla Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyete başlayan merkez, yaklaşık 50 bin nüfusa koruyucu sağlık hizmetleri sunacak. "Hastalanmadan sağlığını koru" anlayışıyla hizmet verecek olan merkezde, vatandaşların yalnızca hastalık dönemlerinde değil, sağlıklı oldukları süreçte de sağlık profesyonellerinden destek almaları hedefleniyor. Sağlıklı Hayat Merkezleri, kronik hastalıkların önlenmesi, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve toplumun sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla multidisipliner bir yaklaşımla hizmet veriyor. Merkezlerde sağlıklı beslenmeden fiziksel aktiviteye, ruh sağlığından kanser taramalarına kadar birçok alanda ücretsiz danışmanlık ve eğitim hizmeti sunuluyor.

Çermik Sağlıklı Hayat Merkezinde vatandaşlara beslenme danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, fiziksel aktivite danışmanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmetleri, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı ile sigara bırakma polikliniği hizmetleri verilecek. Merkezde görev yapan uzman ekip tarafından bireylerin sağlık riskleri değerlendirilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik kişiye özel danışmanlık hizmetleri sunulacak. Vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetlerinden aile hekimleri aracılığıyla yönlendirilerek ya da doğrudan başvuru yaparak ücretsiz olarak yararlanabilecek. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımızın 'Koruyan Sağlık' modeli doğrultusunda temel hedefimiz, vatandaşlarımızın hastalanmasını beklemeden sağlıklarını korumak ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz bu anlayışın sahadaki en güçlü uygulamalarından biridir. Çermik'te hizmete açtığımız merkezimizde vatandaşlarımız; diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, diş hekimi, çocuk gelişim uzmanı ve diğer sağlık profesyonellerimizden tamamen ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecek. Kanser taramalarından sigara bırakma hizmetlerine, gebe eğitimlerinden sağlıklı beslenme danışmanlığına kadar birçok alanda vatandaşlarımızın yanında olacağız. Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeye, sağlıklı yaşam kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmaya ve birinci basamak sağlık hizmetlerini daha da etkin hale getirmeye devam edeceğiz."

Asiltürk, tüm vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan ücretsiz danışmanlık, eğitim ve tarama hizmetlerinden yararlanmaya davet ederek, sağlıklı bireylerin sağlıklı toplumun temelini oluşturduğunu vurguladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Çermik'te Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı - Son Dakika

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