Çeşme Devlet Hastanesi\'nin acil servisi dayanışmayla yenilendi

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Acil Servisi, Hastane Gönüllüleri Derneği öncülüğünde hayırseverlerin katkıları ve kamu kurumlarının iş birliğiyle baştan sona yenilenerek düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çeşme Alper Çizgenakat Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çizgenakat'ın hayaliyle başlayan ve kapsamlı bir projeye dönüşerek yaklaşık bir buçuk yıl süren çalışmalar başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında sadece acil servisin fiziki yapısı değil; hastanenin teknik altyapısı, elektrik ve mekanik tesisatları ile tıbbi cihaz ve donanımları da modernize edildi.

"Hastaneye kol kanat germeleri baki kalacak"

Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, projenin başlangıç aşamasına tanıklık ettiğini belirterek, Emine Çizgenakat ve dernek üyelerinin sergilediği duyarlılığın herkese örnek olduğunu ifade etti. Sağlık yatırımlarının sürekli yenilenmesi gerektiğine dikkat çeken Maraşlı, şunları kaydetti:

"Cihazlar ve binalar zamanla eskiyor, yenileniyor. Ancak hastaneye verilen emek ve hastaneye kol kanat gerilmesi baki kalıyor. Başta Emine hanım olmak üzere dernek yöneticilerimize ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

Yaz aylarında acil servise ayda 17 bin başvuru

Çeşme'nin Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, yaz aylarında artan nüfusla birlikte sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın da katlandığını vurguladı. Yaz sezonunda acil servisteki aylık hasta sayısının ortalama 17 bine, poliklinik hasta sayısının ise 32 binin üzerine çıktığını belirten Kul, "Yaşadığı büyük evlat acısını toplumsal bir iyiliğe ve şifa kapısına dönüştüren Emine Çizgenakat ve ailesi, merhum Alper Çizgenakat'ın adını yaşatmak için ilk günkü özveriyle çalışmaya devam ediyor. Hastanenin her gelişim adımında onların bitmeyen gayreti bulunuyor" dedi.

İzmir genelindeki sağlık yatırımlarına da değinen Kul, kentte hastaneler ve aile sağlığı merkezleri dahil olmak üzere toplam 21 sağlık tesisi inşaatının sürdüğünü açıkladı.

"Sadece fiziksel bir değişim değil"

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cihan Aslan, yenilenen acil servisin bölge halkı ve tatilciler için taşıdığı öneme dikkat çekti. Yapılan çalışmanın hastanenin vizyonunu yansıttığını belirten Aslan, "Bu çalışma, hastalarımıza daha kaliteli, güvenli ve insan odaklı sağlık hizmeti sunma anlayışımızın somut bir göstergesidir. Vatandaşlarımız artık daha konforlu, hijyenik, modern ve kendilerini güvende hissedecekleri bir ortamda sağlık hizmeti alacak" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir hayal ulaşılamaz değildir"

Projenin dayanışma ve ortak sorumluluk bilinciyle hayata geçirildiğini vurgulayan Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çizgenakat, yola çıktıklarında projenin çok zor olduğunun söylendiğini ancak umutlarını hiç kaybetmediklerini dile getirdi. Çizgenakat sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi niyet, dayanışma ve kararlılık varsa hiçbir hayalin ulaşılamaz olmadığını biliyorduk. Bu başarı tek bir kişinin ya da kurumun değil; etrafımızda kenetlenen herkesin ortak başarısıdır. Yapılan her bağış, alınan her cihaz ve verilen her destek bir hastanın umudu olacak."

Hayırseverlere teşekkür belgesi

Törende, projenin uygulama çalışmalarını ve yapım sürecindeki koordinasyonu gönüllü olarak üstlenen Alp Esin İç Mimarlık Ofisi ve Mert Esin'in yanı sıra Metin Berberoğlu ve Adem İnşaat'a katkılarından dolayı özel teşekkür edildi. Acil servisin yenilenmesine destek veren diğer hayırseverlere de protokol üyeleri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Açılış programı, protokol üyeleri ve davetlilerin kurdele kesiminin ardından modern teknolojiyle donatılan yeni acil servisi gezmesiyle sona erdi.

Sunuculuğunu Müge Çizgenakat'ın yaptığı açılış törenine; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cihan Aslan, Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çizgenakat, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayırseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR