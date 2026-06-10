Cilt Kanseri Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Cilt Kanseri Farkındalık Etkinliği

Cilt Kanseri Farkındalık Etkinliği
10.06.2026 16:44
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Yüksekova'da cilt kanseri farkındalığı için bilgilendirme standı kuruldu, broşürler dağıtıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "Cilt Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ölümcül kanser türleri arasında yer alan cilt kanserine karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda ilçede hizmet veren 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) özel bir bilgilendirme standı kuruldu.

Gün boyu açık kalan stantta görevli sağlık personeli, merkeze gelen hasta ve hasta yakınlarına cilt kanserinin belirtileri, risk faktörleri, güneşin zararlı ışınlarından korunma yöntemleri ve erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü hakkında detaylı sunumlar yaptı. Özellikle risk grubundaki vatandaşların vücutlarındaki ben ve lekeleri düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

Etkinlikte, vatandaşların edindikleri bilgileri kalıcı hale getirmek ve çevreleriyle paylaşmalarını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitici ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kanserle mücadelede en etkin yolun doğru bilgilenme ve erken tanı olduğunu belirterek, bu tür farkındalık ve saha çalışmalarının ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceğini kaydetti.

Sağlık hizmetine erişimi kolaylaştıran bu çalışma, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Cilt Kanseri Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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