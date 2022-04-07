Çin Ana Karasında 1.765 Kovid-19 Hastası Hastanelerden Taburcu Edildi - Son Dakika

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) — Komisyon, günlük raporunda, Çin ana karasında 24.320 yakın temaslının tıbbi müşahededen çıkarıldığını kaydetti. Rapora göre Çarşamba günü sonunda toplam 131.355 hasta iyileşmelerinin ardından ana kara genelindeki hastanelerden taburcu edildi. Raporda, Çin ana karasının Çarşamba günü 1.284 yeni yerel yolla bulaşmış doğrulanmış Kovid-19 vakası bildirdiği ifade edildi. Çarşamba günü kayıtlara geçen doğrulanmış vakalardan 890'ı Jilin'de, 322'si Shanghai'da, 14'ü ise Zhejiang'da bildirildi. Ayrıca ana kara genelinde toplam 39 dış kaynaklı Kovid-19 vakası belirlendi. Çin ana karasında Çarşamba günü ayrıca, 21.711'i yerel yolla bulaşmış, 73'ü dış kaynaklı olmak üzere 21.784 yeni belirtisiz taşıyıcı kayıtlara geçti. Belirtisiz taşıyıcıların 19.660'ı Shanghai'dan, 1.546'sı ise Jilin'den bildirildi.