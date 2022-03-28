Çin'in Shenzhen Kentinde İş ve Üretim Faaliyetleri Normale Döndü - Son Dakika

SHENZHEN, 28 Mart (Xinhua) — Shenzhen Kovid-19 Önleme ve Kontrol Merkezi'nin yayımladığı genelgeye göre, kent sakinleri bir toplu yerleşim alanına girmek veya çıkmak, halka açık yerleri ziyaret etmek veya toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için son 48 saat içinde yapılmış ve negatif çıkmış nükleik asit test sonuçlarını göstermek zorunda. Genelgede, kentteki çocuk yuvası ve çevrimdışı hizmet veren eğitim ve öğretim kurumlarının kapalı kalacağı bildirildi. Öte yandan toplu etkinliklere ilişkin sıkı kontrollerin devam edeceği belirtilirken, kent sakinlerinin gerekli olmadıkça Shenzhen'i terk etmemeleri tavsiye edildi. Genelge 28 Mart-5 Nisan tarihinde yürürlükte kalacak.