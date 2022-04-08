Çin'in Shenzhen Kentinde, Sahipleri Karantinada Olan Evcil Hayvanlar İçin Bakım Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Çin'in Shenzhen Kentinde, Sahipleri Karantinada Olan Evcil Hayvanlar İçin Bakım Merkezi Açıldı

08.04.2022 12:02
Çin'in Shenzhen Kentinde, Sahipleri Karantinada Olan Evcil Hayvanlar İçin Bakım Merkezi Açıldı

SHENZHEN, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bir metropol olan Shenzhen, merkezi karantinada bulunan evcil hayvan sahipleri için, merkezi olarak yatılı hizmet veren ilk evcil hayvan bakım merkezinin deneme çalışmasına başladı. Açık alanlarıyla birlikte toplam 8.500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu evcil hayvan bakım merkezi, 1.500 metrekarelik bir taban alanına sahip. Merkez tam […]

Çin'in Shenzhen Kentinde, Sahipleri Karantinada Olan Evcil Hayvanlar İçin Bakım Merkezi Açıldı

SHENZHEN, 8 Nisan (Xinhua) — Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bir metropol olan Shenzhen, merkezi karantinada bulunan evcil hayvan sahipleri için, merkezi olarak yatılı hizmet veren ilk evcil hayvan bakım merkezinin deneme çalışmasına başladı.

Açık alanlarıyla birlikte toplam 8.500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu evcil hayvan bakım merkezi, 1.500 metrekarelik bir taban alanına sahip. Merkez tam işletmeye geçtiğinde maksimum 300 köpek ve kediye ev sahipliği yapabilecek.

Shenzhen'in Guangming bölgesinde yer alan merkez, Kovid-19 önleme ve kontrol gereksinimleri yüzünden sahiplerinden ayrı düşen evcil hayvanlar için izleme ve veterinerlik hizmeti verebilecek. Merkezin işletme ve bakımı Shenzhen pazar izleme ve idare bürosunun sorumluluğunda olacak.

Shenzhen'de evcil hayvanlar için yatılı hizmet veren bir merkezin kurulması kararı, kentin Futian bölgesinde Mart ortasında kurulan iki geçici evcil hayvan bakımevinin başarılı olmasının ardından alındı. Kovid-19 vakalarında yeni bir artışın yaşandığı o günlerde Shangsha mahallesine bağlı Tangyan köyünden 200'ün üzerinde evcil hayvan yeni yerlere yerleştirilerek uygun bakım almaları sağlandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Çin'in Shenzhen Kentinde, Sahipleri Karantinada Olan Evcil Hayvanlar İçin Bakım Merkezi Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Shenzhen Kentinde, Sahipleri Karantinada Olan Evcil Hayvanlar İçin Bakım Merkezi Açıldı - Son Dakika
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