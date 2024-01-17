 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti

Çinli bilim insanları, Wuhan'da ortaya çıkan corona virüsünün daha ölümcül bir versiyonunu laboratuvarda üretti. GX_P2V adı verilen bu virüs, insanlaştırılmış farelerde yüzde yüz ölümcül oldu. Virüs, farelerin birçok organına zarar vererek hızlı bir ölüm oranına yol açtı.

Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
17.01.2024 - 11:28,  Güncelleme: 11:34
Abone Ol

2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına yol açan corona virüsün daha ölümcül bir türü Çinli bilim insanları tarafından laboratuvar ortamında üretildi. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsün Çin'de özellikle üretilip yayıldığı tartışmaları hala sürerken yeni gelişme dünya kamuoyunun şüphesini çekti.

Çinli bilim insanlarının geliştirdiği mutant Covid-19 virüsünün farelerde denendiği ve daha ölümcül özellik taşıdığı tespit edildi. Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, "GX_P2V" olarak kodlanan virüsün insanlara yayılma riskini vurguladı.

Söz konusu virüsün 2017'de Malezya pangolinlerinde keşfedilen bir corona virüsünün mutasyona uğramış bir versiyonu olduğunu belirten bilim insanları, farelerde yapılan denemede sekiz gün içinde ölüme yol açtığı bilgisini paylaştı.

GÖZLERİ TAMAMEN BEYAZA DÖNDÜ

"GX_P2V"nin denendiği farelerin akciğerlerinden kemiklerine, gözlerinden soluk borularına ve beyinlerine kadar birçok organa ciddi oranda zarar verdiği görülürken farelerin ölmeden bir gün önce gözlerinin tamamen beyaza döndüğü kaydedildi.

Araştırmacılar, bu çalışmanın Covid-19'la bağlantılı virüsün farelerde yüzde 100 ölüm oranını rapor eden türünün ilk örneği olduğunu belirterek önceki çalışmaları aştığına işaret etti.

University College London Genetik Enstitüsü'nde epidemiyoloji uzmanı olan Francois Balloux ise araştırmayı "korkunç" ve "bilimsel açıdan tamamen anlamsız" yorumuyla değerlendirdi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sağlık
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: işte bunlar çok tehlikeli hareketler hemde çokkkk Yanıtla 0 4

Dünya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti - Son Dakika


11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor

Son Dakika
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:13:31. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement