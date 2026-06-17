Denizli'de ilk kez V-NOTES yöntemiyle ameliyat - Son Dakika
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Denizli'de ilk kez V-NOTES yöntemiyle ameliyat

Denizli\'de ilk kez V-NOTES yöntemiyle ameliyat
17.06.2026 17:25
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Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde ilk kez V-NOTES yöntemiyle bir hastanın rahmi ve yumurtaları alınarak sağlığına kavuşturuldu. Bu yöntem, karında kesi izi olmadan yapılıyor ve hızlı iyileşme sağlıyor.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde ilk kez V-NOTES (karında herhangi bir kesi izi oluşturmadan yapılan minimal invaziv cerrahi işlem) laparoskopik cerrahi yöntemiyle hastanın yumurtaları ve rahmi alınarak sağlığına kavuşturuldu.

Kanama şikayeti ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvuran 46 yaşındaki Nazlı Akkoyun, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Atakan Emre Gezici tarafından değerlendirildi. Hastaya yapılan yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra hastaya cerrahi işlem yapılması planlandı. Hastanın da onayının alınmasıyla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde ilk kez V - NOTES laparoskopik cerrahi yöntemi uygulanarak hasta ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz. Op.Dr. Atakan Emre Gezici ameliyat süreci hakkında şu bilgileri verdi: " Kanama şikayetiyle polikliniğimize başvuran hastamıza diğer tıbbi tedaviler uygulanmasına rağmen devam eden anormal bir kanaması mevcuttu. Dirençli anormal uterin kanaması olması nedeniyle hastamıza histerektomi ameliyatı önerildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra hastamız genel anestezi altında ameliyata alındı. Ameliyatta genital bölgeden küçük bir kesi yapıldı. Laporoskopik kameralar ve ince cerrahi aletler ile bu kesi yapılan alandan karın içine girilerek rahim dışarıya çıkarıldı ve operasyon başarıyla tamamlandı. V- NOTES yöntemi sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme süreci ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edebilmekteyiz" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz. Op. Dr. Mustafa Ecer de Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde ilk V- NOTES yöntemini başarıyla uygulamaya başladıklarını ifade ederek V-NOTES yöntemi jinekolojik operasyonlarda karında herhangi bir kesi izi olmadan yapılan gelişmiş minimal invaziv cerrahi yöntemdir. Vajinal laparoskopi olarak da adlandırılan bu yöntem, ameliyat sonrası hızlı iyileşme, daha az ağrı gibi avantajlar sağlamaktadır. V- NOTES cerrahi yöntemiyle rahim alma (histeroktomi) yumurtalık kisti ameliyatı, miyom ameliyatları gibi operasyonları yapabilmekteyiz. Bu yöntem sayesinde karın içi yapılar güvenle görüntülenir ve ameliyat sonrası iyileşme dönemi daha konforlu geçer" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Denizli'de ilk kez V-NOTES yöntemiyle ameliyat - Son Dakika

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