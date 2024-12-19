Çocuk Palyatif Bakım Merkezi'nin 5. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Sağlık

Çocuk Palyatif Bakım Merkezi'nin 5. Yılı Kutlandı

Çocuk Palyatif Bakım Merkezi\'nin 5. Yılı Kutlandı

Ankara Bilkent Çocuk Palyatif Bakım Merkezi, beşinci hizmet yılında 500'den fazla hasta bakıyor.

19.12.2024 17:51
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi bünyesindeki Çocuk Palyatif Bakım Merkezi'nin beşinci hizmet yılı kutlandı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaşar Namık Özbek, Çocuk Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, Ankara'nın ilk ve en büyük hasta yatak kapasitesine sahip Çocuk Palyatif Bakım Merkezi olduklarını söyledi.

Özbek, palyatif bakımın, "nedeni ne olursa olsun hastaların yaşamını kolaylaştırmak ve acılarını hafifletmek için kurulmuş bir birim" olduğuna işaret ederek, palyatif bakım ekibinin, çocuk hastalar dışında onların aileleriyle de ilgilendiklerini aktardı.

Prof. Dr. Özbek, "Burada çok kuvvetli bir palyatif bakım ailesi var. Hastalarla yakın bağ kurarak dertlerine derman oluyorlar." dedi.

Servisin hizmete girmesiyle yoğun bakım ünitelerinin de yükünün azaldığını aktaran Özbek, tüm servis ekibine teşekkür etti.

Etkinlikte, uzmanlar merkezde sunulan hizmetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"Yılda ortalama 500 yatan hasta bakıyoruz"

Özbek'in konuşmasının ardından söz alan Sorumlu Hekim Ganime Ayar ise servisin 5 yıllık faaliyetlerini özetleyen bir sunum yaptı.

Ayar, "Yılda ortalama 500 yatan hasta bakıyoruz. ilk açıldığımız yıl 434 hasta baktık. Sonra 600'lere ulaştı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Çocuk Palyatif Bakım Merkezi'nin 5. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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