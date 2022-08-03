Çocuklar ameliyata akülü araba ile gidiyor

MALATYA - Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ameliyata alınacak çocuklar için akülü araç uygulaması başlatıldı. Kentte bir ilk olan uygulama ile çocukların ameliyat korkusunu yenmesi hedefleniyor.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, hastane yönetimi tarafından çocukların ameliyat korkularını yenmeleri amacıyla akülü araba uygulaması başlatıldı. Hastanede tedavi gören çocuklar servisten ameliyathaneye akülü araçla eğlenerek gidiyorlar.

Hayırsever işadamının hediye ettiği akülü araçlarla çocukların mutlu bir şekilde endişelerini yenerek ameliyathaneye gittiklerini belirten Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, "İnönü Üniversitesi Çocuk Cerrahi servisinde ameliyat olacak çocuklarımız sedye ile endişeli bir şekilde ameliyathane gideceklerine iş adamı Mustafa Tari'nin hediye ettiği akülü araçlarla çok mutlu bir şeklide ameliyathaneye gönderiyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocukları mutlu ve endişesiz bir şekilde ameliyathaneye kadar götürmek hem onların stresini azaltıyor hem de cerrah ve hasta bakıcımızın stresini azaltıyor" dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi'nin çocuk dostu bir hastane olduğunu ifade eden Başkıran, " Özellikle çok büyük cerrahi işlemlerin yapıldığı karaciğer nakli, kemik iliğin nakli gibi cerrahi işlemlerin yapıldığı bir hastanede karaciğer nakli servisimizde yatan çocuklar için bir oyun alanı yapıldı. Bu da bir hayırsever iş adamı tarafından yapıldı. Orası tamamen çocukların oyun oynayabileceği şekilde organize edildi. Çocuk dostu bir hastane şeklinde özellikle çocuk servislerinin ve çocuk hastaların çok olduğu yerlere dış alanlara dahi çocuk parkı şeklinde bazı düzenlemelerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Ameliyata girecek çocuklarda stres oluştuğunu dile getiren Çocuk Cerrahisi Prof. Dr. Turan Yıldız da, "Çocuk hastalar ailelerinden ayrıldıkları zaman ciddi şekilde strese giriyorlar. Bunun yenmenin en güzel yöntemlerinden birisi de çocukları oyuncaklarla onları eğlendirecek bir şekilde ameliyathaneye götürmek. Bu nedenle bu hayrı yapan iş adamımıza teşekkür ediyoruz. Hastalarımız için ciddi bir katkı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.