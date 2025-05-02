Çocuklara Doğru Giyim Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Çocuklara Doğru Giyim Uyarısı

Uzman, çocukların mevsim uygun giyinmesinin sağlık açısından kritik olduğunu vurguladı.

02.05.2025 17:06
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Uzmanından uyarı: "Çocukları yanlış giyindirerek hasta etmeyin"

ANKARA - Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Zeynep Yılmaz Öztorun, bebek ve çocuklarda yanlış giyimin hastalıklara sebebiyet verebileceğini söyledi.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Zeynep Yılmaz Öztorun, bebek ve çocuklarda mevsimine uygun giyinmenin önemine dair açıklamalarda bulundu.

Öztorun, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimine göre giyinmenin çocuklarda ve bebeklerde çok önemli bir durum olduğuna değinerek, "Bahar döneminde özellikle katmanlı giyim tarzını, yaz döneminde de daha bol ve ince kıyafetler giyinmesini öneriyoruz. Sıkı giyim tarzı normale göre fazla ve aşırı giyim tarzını çocuklarına uygulayan ailelerde bakıyoruz ki terleme oranı çok daha fazla. Bu, çocukların terledikçe enfeksiyon gelişme ihtimali ve ısılarını tam olarak ayarlayamadıkları için riski de ortaya çıkıyor. Bu açıdan da bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Giyim tarzı olarak yaş gruplarına göre farklı şekilde olmalı

Giyim tarzına da değinen Uzm. Dr. Öztorun, "Giyim tarzı olarak yaş gruplarına göre farklı şekilde çocuklarımızı giydirmemiz gerekiyor. Öncelikle yenidoğan döneminde çocuklarımızın kahverengi yağ dokusu yeterli gelişme olmadığı için bu çocuklarımızın mutlaka kendi giyindiğimiz katın bir kat daha fazlasını giydirmek özellikle önemli olduğunu arz ediyorum. Hastalarımızın yenidoğan döneminde ısı kaybı çok daha fazla oluyor. Normale göre odasını genelde 22-24 derece arasında tutulmasını, daha yüksek ısılarda olduğunda çocuğun giydiği kat sayısının özellikle düşürülmesini önemsiyoruz. Bunun dışında okul çağı ve çocukluk dönemindeki çocuklarda şu an mevsimsel geçiş döneminde olduğumuz için katmanlı giyim tarzını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğer bezli bir çocuksa sık alt değiştirme çok önemli"

Küçük bebeklerde giyim tarzının pişiğe yol açabileceğin vurgu yapan Öztorun, sözlerine şöyle devam etti:

"Sık alt değiştirme, eğer bezli bir çocuksa sık alt değiştirme çok önemli. 2 saat arayla bez değiştirme, onun dışında da ayrıca çocuğun günlük alt değişimi dışında mutlaka altını temiz bir şekilde suyla yıkamayı öneriyoruz. Temizlik olarak kullandığımız ıslak mendillerin içeriği katkısız olan, alkol içermeyen ve bebeğin yaşına uygun olan ürünleri tercih etmemiz gerekiyor. Temizlik bu açıdan çok daha fazla önemli. Gelişim açısından ve çocuğu terletmeyen dar kıyafetler yerine daha çok rahat edebileceği bol kıyafetler giydirmemiz, genelde sıkı ortamdan dolayı da gelişime neden olacağı için bu terlemede pişik gelişimine etkisi olabiliyor ama özellikle cilt temizliğine dikkat ederek de bunun gelişmesini önleyebiliriz."

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zeynep Yılmaz, Eğitim, Sağlık, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklara Doğru Giyim Uyarısı - Son Dakika

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