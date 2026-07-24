Çocuklarda Bağışıklık İçin Sağlıklı Alışkanlıklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklarda Bağışıklık İçin Sağlıklı Alışkanlıklar

Çocuklarda Bağışıklık İçin Sağlıklı Alışkanlıklar
24.07.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzm. Dr. Alev Cansu Certel, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı alışkanlıkları vurguladı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Alev Cansu Certel, çocuklarda güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Dengeli beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve hijyen kuralları çocukları hastalıklara karşı korumada önemli rol oynuyor" dedi.

Enfeksiyon hastalıklarının arttığı dönemlerde çocukların bağışıklık sisteminin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Alev Cansu Certel, çocukluk döneminde kazanılan sağlıklı alışkanlıkların hastalıklara karşı direnci artırdığını ifade etti.

"Bağışıklığın temeli dengeli beslenmedir"

Bağışıklık sisteminin tek bir besin ya da vitaminle güçlenmediğini vurgulayan Certel, "Çocukların beslenmesinde taze sebze ve meyveler, tam tahıllar, süt ve süt ürünleri, yumurta, balık, et ve baklagillere düzenli olarak yer verilmelidir. C vitamini, D vitamini, çinko ve demir açısından zengin besinler bağışıklığı desteklerken, aşırı şekerli ve işlenmiş gıdaların tüketimi sınırlandırılmalıdır" diye konuştu.

Uyku, hareket ve hijyen vurgusu

Kaliteli uykunun bağışıklık sistemi için vazgeçilmez olduğunu belirten Certel, uyku sırasında vücudun kendini yenilediğini ve bağışıklık hücrelerinin daha etkin çalıştığını söyledi. Çocukların yaşlarına uygun fiziksel aktiviteler yapmasının, açık havada zaman geçirmesinin ve yeterli su tüketmesinin de vücudun savunma mekanizmasını güçlendirdiğini kaydetti. Erken yaşta hijyen alışkanlığı kazandırılmasının enfeksiyonlardan korunmada önemli rol oynadığını ifade eden Certel, ellerin düzenli yıkanması, kişisel hijyene dikkat edilmesi ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmasının bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığını dile getirdi. Ulusal aşı takvimine uyulması ve düzenli sağlık kontrollerinin de birçok hastalığa karşı koruma sağladığını sözlerine ekledi.

"Ruhsal sağlık da bağışıklığı etkiliyor"

Çocukların yalnızca fiziksel değil, ruhsal sağlığının da bağışıklık sistemi üzerinde etkili olduğuna işaret eden Uzm. Dr. Alev Cansu Certel, "Sevgi dolu, güvenli ve stresten uzak bir aile ortamı, çocukların hem gelişimini hem de hastalıklara karşı direncini olumlu yönde destekler. Güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenme, düzenli uyku, hareketli yaşam, hijyen kurallarına uyum, yeterli su tüketimi, zamanında yapılan aşılar ve sağlıklı bir aile ortamı büyük önem taşıyor. Bu alışkanlıkların erken yaşta kazandırılması, çocukların daha sağlıklı bir geleceğe adım atmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda Bağışıklık İçin Sağlıklı Alışkanlıklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu Elazığ'da arkeolojik kazılarda 5 bin yıllık tapınak alanı, sunaklar ve kutsal ocaklar bulundu
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
İşte Fatih Portakal’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade
Filenin Sultanları yarı finalde Kanada’yı geriden gelerek yıktı Filenin Sultanları yarı finalde! Kanada'yı geriden gelerek yıktı
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

09:59
Türkiye’nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:20
Vincenzo Italiano’nun hareketi maçın önüne geçti
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti
08:48
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike Hepsi toplatıldı
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
08:29
Fatma Soydaş’ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
06:45
ABD’den kritik hamle Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 10:04:37. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuklarda Bağışıklık İçin Sağlıklı Alışkanlıklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.