Çocuklarda Göz Kaşıması Riskleri - Son Dakika
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Çocuklarda Göz Kaşıması Riskleri

Çocuklarda Göz Kaşıması Riskleri
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Dr. Alpaslan Koç, çocuklarda göz kaşımasının astigmat ve kornea nakline yol açabileceğini belirtti.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Alpaslan Koç, yaz aylarında çocukların göz kaşımasının alerji de dahil birçok soruna sebep olabileceğini söyleyerek, "Gözleri kaşımak çocuklarda astigmata neden oluyor" dedi.

"Göz kaşıması kornea nakline kadar gidebilir"

Çocuklarda göz kaşımasının kornea nakline kadar gidebileceğini söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Alpaslan Koç, "Çocuklarda göz alerjileri bu dönemlerde çok sık görüyoruz. Çocuklarda gözlerde kızarıklık, yanma batma ve özellikle güneşe çıktıkları zaman ciddi anlamda kaşınma olmakta. Özellikle çocuk gruplarında göz kaşımasından biz çok korkuyoruz. Çünkü gözleri kaşımak çocuklarda hem astigmata sebep oluyor. Astigmat çok önemli değil onu çözebiliyoruz ama sonrasında korneada o mikro travmalarla beraber kornea incelmesine ve keratokonus dediğimiz kornea nakline gidebilecek hastalıklara ilerleyebilmekte. O yüzden çocukların göz kaşıma işini çok önemsememiz gerekiyor bu dönemlerde. Çocuklarda genellikle kızarıklık olur. Kaşınma dışında sulanma olur, batma yanma hissiyatı olur ve dışarı çıktıkları zaman çocuklar gözlerini açamaz ve bir kamaşma hissiyatı olur. Genellikle en sık belirtileri bunlardır. Aileler bu konuda şunlara dikkat etmesi gerekiyor, özellikle yaz döneminde güneş gözlüğü çocuklarda çocuk güneş gözlüklerini biz kesinlikle öneriyoruz. Çocukların alacağı güneş gözlüklerinin bir CE sertifikası olması gerekiyor ve UV400 filtrelerinin olması gerekiyor. Bunun için optikçilerden gözlük almalarını genellikle tavsiye ediyoruz. Onun dışında herhangi bir markası olmayan koyu renkli gözlük camları faydadan daha çok zarar veriyor çocuklara, göz bebeklerini büyütüp o ışınların gözün arkasına geçmesine sebep oluyor. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında şapka kullanımı çok önemli. Çocuklar gözlerini çok fazla kaşıyorsa gerekirse bir göz muayenesi yapıp antihistaminik damlalarla bunu çözmek gerekiyor. Ancak bazen aileler böyle kortizonlu damlalar kendileri başlıyor çocukların gözünü rahatlatabiliyor ama bu damlaların uzun vadede çocuklara zararı olabilmekte" dedi.

"Kaşıntıya muhakkak çözüm bulmak gerekli"

Dr. Koç, eğer çocuklarda göz kaşıması varsa mutlaka çözümünün bulunması gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle şunu söylemek isterim, yani göz kaşımak herkes kaşıdığı zaman gözlerde çok ciddi bir rahatlamaya sebep oluyor ve bu bir alışkanlık haline gelebiliyor. Her yaş grubunda göz kaşımak böyle masum gibi görünse de çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Eğer çocuğunuz gözlerini kaşıyorsa muhakkak bunun çözümünü bulmak lazım. Verdiğimiz damlaları soğuk olarak yapmak gerekirse çocuklar dışarıdan içeri geldiği zaman ellerini ve yüzlerini, göz çevresini soğuk suyla yıkamaları alerjilerini oldukça rahatlatacaktır. Verdiğimiz damlaları soğuk olarak uygulamaları ekstra olarak alerjilerini baskılayacaktır. Yani ben final olarak şunu söylemek isterim çocuklarınız gözünü kaşıyorsa kaşımayı çözmek için gerekli tüm tuşlara basmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda Göz Kaşıması Riskleri - Son Dakika

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