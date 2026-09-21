Çocuklarda sepsiste erken tanı için MCBÜ'de farkındalık eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Çocuklarda sepsiste erken tanı için MCBÜ'de farkındalık eğitimi düzenlendi

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Çocuklarda sepsiste erken tanı için MCBÜ\'de farkındalık eğitimi düzenlendi
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Dünya Sepsis Haftası kapsamında MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde çocuklarda sepsis farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde erken tanı, septik şokta ilk saat yaklaşımı ve güncel sepsis kriterleri anlatılırken sağlık çalışanlarında farkındalığın artırılması hedeflendi.

Dünya Sepsis Haftası kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde çocuklarda sepsisin erken tanınması ve doğru tedavinin zamanında başlatılmasına yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

MCBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından Başhekimlik Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen "Çocuklarda Sepsis Farkındalık" eğitim programı, Çocuk Acil, Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk Enfeksiyon Bilim Dallarının ortak çalışmasıyla düzenlendi. Programa MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Başhekim Yardımcısı Cüneyt Balcıoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Çocuk Acil Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alkan Bal, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalından Doç. Dr. Semra Bayturan, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalından Doç. Dr. Neslihan Zengin ve hastane personeli katıldı.

"Erken tanı ölüm oranını çok düşürüyor"

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, çocuklarda sepsisin erken fark edilmesi ve tedavinin zamanında başlatılmasının önemine dikkat çekti. Sepsisin, vücudun enfeksiyona verdiği düzensiz yanıt sonucunda gelişerek organ fonksiyon bozukluğuna ve yaşamı tehdit eden klinik tablolara yol açabildiğini belirten Topçu, özellikle çocuklarda klinik durumun kısa sürede kötüleşebileceğini söyledi.

Sepsiste erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayan Topçu, "Sepsis'te erken tanı biliyorsunuz çok önemli ve çok ölümcül, yüzde 50-60'lara kadar mortal seyredebilen bir hastalık biliyorsunuz. Erken tanı belki de ölüm oranını çok düşürüyor" dedi.

"Çocukları da bu işin içine katalım"

Hastanede erişkinlerin yanı sıra çocuklarda da sepsis konusunda ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirten Topçu, Türkiye'de pediatrik sepsis konusunda öncü bir eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Topçu, "Her yerde yapılıyordu bu ama erişkinlerde yapılıyordu. Biz çocukları da bu işin içine katalım, biz de olalım, çünkü sonuçta bu sadece bir erişkin hastalığı değil, deyince o zaman biz geçen sene birlikte olduk, birlikte çalıştık. Gördük ki hakikaten çok önemli bir şey oldu" diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının yoğun bakım, yenidoğan, enfeksiyon hastalıkları, genel çocuk ve acil alanlarında sepsisle mücadelede önemli bir konumda olduğunu belirten Topçu, düzenlenen pediatrik sepsis eğitim toplantısının hastane açısından öncü bir çalışma olduğunu kaydetti.

"Sepsisi tanı, gecikmeden harekete geç"

Eğitim toplantısının moderatörlüğünü Doç. Dr. Semra Bayturan ve Doç. Dr. Neslihan Zengin ile birlikte yapan Prof. Dr. Alkan Bal ise eğitimle sağlık çalışanlarında sepsis farkındalığının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Dünya Sepsis Haftası'nın temel mesajının farkındalık olduğunu belirten Bal, "Sepsiste en güçlü silahımız farkındalıktır. Sepsisi erken düşünmek, erken tanımak ve doğru tedaviyi gecikmeden başlatmak özellikle çocuklarda yaşam ile ölüm arasındaki farkı oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Güncel sepsis kriterleri ve tedavi yaklaşımları anlatıldı

Eğitim toplantısında Çocuk Acil Bilim Dalından Uzm. Dr. Tulu Kuyumcu Dönmez ve Uzm. Dr. Buket Kaynarsoy, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalından Uzm. Dr. Elif Akman ile Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalından Uzm. Dr. Merve Nergiz tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Olgu örnekleri üzerinden yapılan eğitimlerde sepsisin erken tanınması ve kırmızı bayraklar, septik şokta ilk saat yaklaşımı, güncel Phoenix Sepsis Kriterleri, sıvı ve vazopresör tedavisi, POCUS kullanımı, doğru antibiyotiğin doğru zamanda başlanması ve enfeksiyon kaynağının kontrolü konularında sağlık çalışanlarına bilgi aktarıldı.

Kaynak: İHA
HastaneEğitimSağlıkDünyaSon Dakika

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