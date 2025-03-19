Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti; 6 hastalığa karşı tek aşı uygulanacak - Son Dakika
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Sağlık

Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti; 6 hastalığa karşı tek aşı uygulanacak

Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti; 6 hastalığa karşı tek aşı uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe giderek, 6 hastalığa karşı tek bir aşı uygulanacağını duyurdu. 1998'den itibaren uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008'den bu yana uygulanan 5 bileşenli karma aşı birleştirilerek, 6 bileşenli karma aşı oluşturuldu.

19.03.2025 12:00
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Sağlık Bakanlığı, çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe giderek, yeni dönemde 6 hastalığa karşı tek bir aşının uygulanacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidildiği belirtilerek, " Türkiye'de 1998 yılından itibaren uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008 yılından bugüne uygulanan 5 bileşenli karma aşıyı bir araya getiren 6 bileşenli karma aşı uygulanmasına 14 Nisan 2025 itibarıyla başlanacak" denildi.

'KARMA AŞI ÜCRETSİZ UYGULANACAK'

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan 6 bileşenli karma aşı uygulaması sayesinde, tek bir enjeksiyon ile Difteri, Tetanos, Boğmaca, çocuk felci (Polio), Hemofilus İnfluenza Tip B, Hepatit B hastalıklarına karşı bağışıklama sağlanacağı aktarılarak, "Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 6 bileşenli karma aşılar Türkiye genelindeki tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacaktır. Geçtiğimiz dönemde 5 bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları 6 bileşenli karma aşı ile tamamlanacaktır. Bunun dışında herhangi bir ek aşıya gerek olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti; 6 hastalığa karşı tek aşı uygulanacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • gsg88r8hnw:
    Her değişiklikte bir bok yatar , bakalım bunda hangi bok çıkacak ? 9 0 Yanıtla
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