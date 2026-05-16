ÇOMÜ'de Medi-Ralli ve Sağlık Sempozyumu Düzenlendi

16.05.2026 11:04
ÇOMÜ ev sahipliğinde 5. Medi-Ralli ve 9. Hastane Öncesi Acil Sağlık Sempozyumu başarıyla yapıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, 5 Medi-Ralli etkinliği ve 9. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu düzenlendi.

Güzelyalı'daki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Medi-Ralli yarışmasında 10 farklı üniversiteden 16 takım yarıştı.

Gerçeği aratmayan senaryolarda öğrenciler büyük bir heyecan yaşarken takımların hayat kurtarmak için kıyasıya bir rekabet içerisine girdikleri 5 farklı simülasyon etabında kardiyak aciller, triyaj, pediatrik arrest, travma etapları ve bilgi yarışması istasyonları oluşturuldu. Tüm etaplarda simüle hastalar ve simülatörler kullanıldı.

Yarışmada birinciliği ÇOMÜ, ikinciliği Işık Üniversitesi, üçüncülüğü ise Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi takımları kazandı.

Etkinliğin ikinci gününde gerçekleştirilen, 9. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu'nda ise hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin güncel sorunlarını, yeni yaklaşımlarını, bilimsel gelişmeleri ve geleceğe yönelik vizyonunu değerlendirildi.

Sempozyuma Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Okay Karabiber, ÇOMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ekici, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suat Çakına ile sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapanış seremonisi ve fotoğrafıçekimiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

