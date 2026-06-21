Çöp kamyonu şoföründen madde bağımlılığına karşı örnek mücadele

Malatya'nın Arapgir ilçesinde belediyede temizlik işleri biriminde çöp kamyonu şoförü olarak görev yapan Ömer Gürsoy, kendi imkanlarıyla açtığı merkezde gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendirmek için farkındalık çalışmaları yapıyor.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun kendisini işe alırken verdiği bir nasihatin bu çalışmalara ilham olduğunu belirten Gürsoy, "Başkanımız bana 'Arapgir için çalışanlardan ol Ömer' dedi. Ben de bu sözün anlamını düşündüm ve topluma nasıl daha faydalı olabileceğimi değerlendirdim" dedi.

Amaçlarının gençleri, çocukları ve aileleri bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Gürsoy, okullarda rehber öğretmenlerle ortak çalışmalar yürütmeyi planladıklarını söyledi. Çocukların ve gençlerin sanata, spora ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Gürsoy, çeşitli organizasyonlarla toplumun bir araya getirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Yürüttükleri çalışmalar kapsamında zaman zaman alanında uzman akademisyenler ile emniyetin narkotik birimlerini öğrencilerle buluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Gürsoy, gençlere zararlı maddelerin etkilerini anlatacak programlar düzenleyeceklerini ifade etti.

Arapgir'de uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu düşüncesiyle hareket etmediklerini belirten Gürsoy, "Burayı kurmaktaki amacımız Arapgir'de madde kullanımının fazla olması değil. Türkiye'de ve dünyada bağımlılık önemli bir sorun haline geldi. Biz de tedbir almak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz" diye konuştu.

Toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine değinen Gürsoy, hedeflerinin gençlere sahip çıkmak ve onları sağlıklı bir geleceğe hazırlamak olduğunu sözlerine ekledi. - MALATYA