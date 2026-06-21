Çöp kamyonu şoföründen madde bağımlılığına karşı örnek mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çöp kamyonu şoföründen madde bağımlılığına karşı örnek mücadele

Çöp kamyonu şoföründen madde bağımlılığına karşı örnek mücadele
21.06.2026 10:14  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Arapgir ilçesinde belediyede çöp kamyonu şoförü olarak çalışan Ömer Gürsoy, kendi imkanlarıyla açtığı merkezde gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde belediyede temizlik işleri biriminde çöp kamyonu şoförü olarak görev yapan Ömer Gürsoy, kendi imkanlarıyla açtığı merkezde gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendirmek için farkındalık çalışmaları yapıyor.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun kendisini işe alırken verdiği bir nasihatin bu çalışmalara ilham olduğunu belirten Gürsoy, "Başkanımız bana 'Arapgir için çalışanlardan ol Ömer' dedi. Ben de bu sözün anlamını düşündüm ve topluma nasıl daha faydalı olabileceğimi değerlendirdim" dedi.

Amaçlarının gençleri, çocukları ve aileleri bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Gürsoy, okullarda rehber öğretmenlerle ortak çalışmalar yürütmeyi planladıklarını söyledi. Çocukların ve gençlerin sanata, spora ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Gürsoy, çeşitli organizasyonlarla toplumun bir araya getirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Yürüttükleri çalışmalar kapsamında zaman zaman alanında uzman akademisyenler ile emniyetin narkotik birimlerini öğrencilerle buluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Gürsoy, gençlere zararlı maddelerin etkilerini anlatacak programlar düzenleyeceklerini ifade etti.

Arapgir'de uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu düşüncesiyle hareket etmediklerini belirten Gürsoy, "Burayı kurmaktaki amacımız Arapgir'de madde kullanımının fazla olması değil. Türkiye'de ve dünyada bağımlılık önemli bir sorun haline geldi. Biz de tedbir almak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz" diye konuştu.

Toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine değinen Gürsoy, hedeflerinin gençlere sahip çıkmak ve onları sağlıklı bir geleceğe hazırlamak olduğunu sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Gürsoy, 3. Sayfa, Malatya, Arapgir, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çöp kamyonu şoföründen madde bağımlılığına karşı örnek mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor

11:16
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ı 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı.
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı.
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 11:22:12. #7.12#
SON DAKİKA: Çöp kamyonu şoföründen madde bağımlılığına karşı örnek mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.