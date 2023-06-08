Çorum'da KKKA hastalığı can aldı - Son Dakika
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Çorum'da KKKA hastalığı can aldı

08.06.2023 19:02

KKKA hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür'ün eşi Neriman Gür (63), defnedildi. Gür'ün cenazesi, hastane morgundan alınarak Akşemseddin Camisi'ne getirildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Gür ailesi ve yakınları ile birçok siyasi ve askeri yetkili katıldı.

Havaların ısınmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı yeniden ortaya çıktı. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür'ün eşi Neriman Gür (63), ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

VİRÜS NEDENİYLE TABUTU ELDİVENLE TAŞINDI

KKKA hastalığı teşhisiyle kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Gür'ün cenazesi, hastane morgundan alınarak Akşemseddin Camisi'ne getirildi. Gür'ün cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'na defnedildi. Gür'ün tabutu, virüs riski nedeniyle eldiven kullanılarak taşındı.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Cenazeye, Gür ailesi ve yakınları ile Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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Recep Gür, Çorum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çorum'da KKKA hastalığı can aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da KKKA hastalığı can aldı - Son Dakika
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