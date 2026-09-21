ÇÜ'de 22. Çukurova Pediatri Kongresi'nde çocuk sağlığı konuları tartışıldı - Son Dakika
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ÇÜ'de 22. Çukurova Pediatri Kongresi'nde çocuk sağlığı konuları tartışıldı

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ÇÜ\'de 22. Çukurova Pediatri Kongresi\'nde çocuk sağlığı konuları tartışıldı
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ÇÜ Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen 22. Çukurova Pediatri Kongresi'nde çocuk sağlığına dair güncel tanı ve tedavi yöntemleri paylaşıldı. Kongrede erken tanı, akılcı ilaç kullanımı, genetik testler ve kronik öksürük gibi konular ele alındı.

Adana'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki tanı ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı "22. Çukurova Pediatri Kongresi" gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen kongrede, çocuk hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan güncel yaklaşımlar, klinik deneyimler ve bilimsel çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Kongrede, lizozomal depo hastalıkları, erken dönem beslenme, çocuk sağlığının geleceğinde yapay zeka, erken tanı ve kırmızı bayraklar, akılcı ilaç kullanımı, genetik testler ve kronik öksürük konuları değerlendirildi.

Çeşitli eğitim kurslarının yapıldığı kongrede, katılımcıların sözlü bildiri ve poster sunumlarına da yer verildi.

Kongreye, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, akademisyen ve hekimler katıldı.

Kaynak: AA
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