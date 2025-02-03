Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Raporlu reçetelerde yeni dönem - Son Dakika
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Sağlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Raporlu reçetelerde yeni dönem

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Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kronik hastalığı bulunan vatandaşların artık hastaneye gitmeden reçete yazdırabileceğini duyurdu.

03.02.2025 21:05  Güncelleme: 21:50
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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Beştepe'de düzenlenen ve 2 saat süren toplantıda gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni bir gelişme özellikle sağlık sistemindeki aksaklıkların düzenlenmesini içerdi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLARA MÜJDE

Kronik hastalığa sahip olan vatandaşların reçetelerinin süresi bittiği takdirde hastaneye gidip ilaçlarını yeniden yazdırmaları gerekiyordu. Bu zorunluluk artık ortadan kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kronik hastalığa sahip vatandaşların raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastaneye gitme zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Artık bu ilaçlar aile hekimleri tarafından yazılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Raporlu reçetelerde yeni dönem
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Raporlu reçetelerde yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • İlyas Sarı:
    Bu yeni bir uygulama degilki zaten raporlu ilaçlari aile hekimleri yaziyordu neden yeniymis gibi önumuze suruyorlar? 177 107 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Allah razı olsun Cumhurbaşkanım yaparsak AK Parti yapar sana helal olsun diğer partiler hep yıkacağız Bozacağız heykel yapacağız demekten yorulmadılar 113 167 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    aile hekimi zaten yazıyordu raporlu ilaçları.iyimisiniz siz 135 46 Yanıtla
  • Abdullah Kali:
    Raporlu ilaclari aile hekimleri yazabiliyor. Bu haber yanlış 110 64 Yanıtla
  • Burak üstün:
    ulan ilaç raporu olan hastaların ilaçlarını aile hekimleri zaten yazıyo bi çığır açmış gibi milleti kandırıyosunuz yine 97 51 Yanıtla
  • Celâl YILDIRIM:
    bakın arkadaşlar bir çok ilaç rapor olduğu halde aile hekimi yazsada eczane vermiyordu hastaneye gitmek gerekiyor bilende bilmeyen de yorum yapıyor 26 39 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    yanlışınız var aile hekimleri her ilacı özellikle de üçlü rapor sistemine tabi olan ilaçları yazamaz. o ilaçları alabilmek için her üç yada altı ayda bir kontrollerden geçip tahliller vermeniz gerekiyor. 12 49 Yanıtla
  • Mehmet null:
    aile hekimi yazamıyordu çok bilmişler kalp ilacını vs vs 9 28 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Sistem den bi haber ne haber ülke den işte böyle Bi haber üst böyle ise 26 6 Yanıtla
  • Şener Yılmaz:
    Ulenn zaten öyle yapıyoruz. Sadece pandemi zamanı direkt eczaneye gidip alıyorduk. Sanki reform yapıldı gi i paylaşılmış. Ee bu memletin zağlık bakanı herşeyden bi haber reiside yanıltmış. 21 3 Yanıtla
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