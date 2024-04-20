D Vitamini Eksikliği Bunama Riskini Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

D Vitamini Eksikliği Bunama Riskini Artırıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, D vitamini eksikliği olan kişilerde bunama riski yüzde 19-25 oranında artıyor. Ancak düzenli olarak D vitamini takviyesi alanlarda Alzheimer riski yüzde 17 azalırken, damar hastalığına bağlı bunama riski yüzde 14 azalıyor. Uzmanlar, genç yaşlardan itibaren D vitamini eksikliğine karşı önlem almanın önemini vurguluyor.

20.04.2024 23:15
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Araştırma: D vitamini eksikliği olanlarda bunama riski yüzde 19-25 artıyor

Araştırma: Düzenli D vitamini, Alzheimer riskini yüzde 17 düşürüyor

Düzenli D vitamini almak, damar hastalığına bağlı bunama riskini yüzde 14 düşürüyor

İSTANBUL - İngiltere'de yapılan uzun vadeli bir araştırmaya göre D vitamini eksikliği olanlarda bunama riskinde yüzde 19-25 oranında artış gözlendi. Düzenli olarak D vitamini takviyesi alanlarda ise Alzheimer riskinde yüzde 17 azalma görülürken damar hastalığına bağlı bunama riskinde yüzde 14 azalma gözlendi.

The American Journal of Clinical Nutrion'da yayınlanan araştırmada; 14 yıl boyunca takip edilen kişilerde, D vitamini eksikliğinden kaynaklı demans riskinin yükselerek yüzde 19-25'lere çıktığı tespit edildi. Araştırma hem Alzheimer hem de damarların tıkanmasına bağlı oluşan demans için geçerli olurken uzun süre D vitamini eksikliğinin de bunlara sebep olabileceğini gösteriyor. Kişilerin demansa karşı korunması için erken yaştan itibaren önlem almaları gerektiğini belirten Çakmak Erdem Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Dr. Nazan Eryiğit, gençlere ve yetişkinlere çeşitli önerilerde bulundu.

"Yorgunluk, sürekli uyuma isteği, uyumaya rağmen vücutta ağrılar D vitamin eksikliğinden olabilir"

Demans riskinin yaşla giderek arttığına değinen Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, "D vitaminini hep kalsiyum ve kemik gibi bilsek de özellikle gençlerin unutkanlığının en önemli sebeplerinden biridir. Bu yüzden D vitamini destekli gitmeliyiz. Nörolojiyi en çok ilgilendiren konulardan biri unutkanlıktır. Yorgunluk, sürekli uyuma isteği, uyumaya rağmen vücutta ağrılar ve dinlenememe, dinlenmeden kalkma gibi durumlar D vitamin eksikliği belirtisidir. Türkiye, D vitamini açısından çok iyi bir ülke. Sürekli güneşimiz var fakat güneşlenmiyoruz. Güneşlenirken güneş kremi sürüyoruz. D vitamininin en önemli kaynağı direkt olarak güneşe temas etmektir. Koruyucusuz ve direk ten teması olmalı" açıklaması yaptı.

Uzm. Dr. Nazan Eryiğit, "Ayrıca özellikle yağlı balıkları yemeliyiz. Belki de omega 3 takviyesi almalıyız ki onlarda D vitamini yoğun miktarda var. Düzenli beslenme de önemlidir. Akdeniz diyeti yapın, yeşillikleri kullanın. Çünkü demans sadece D vitamini eksikliğinden kaynaklanmaz. B12, folik asit yani üçünün birlikte alınmış olması lazım" dedi.

"Bilinçsiz kullanılan D vitamini tehlikelidir"

"D vitamininde yağda eriyen bir vitamin, zehirlenmesi var" diyen Uzm. Dr. Eryiğit, "O yüzden bilinçsiz şekilde kullanılması çok tehlikelidir. Doktoruna ölçüm yaptırmadan kesinlikle D vitamin takviyesine başlamasınlar. 'Yeterli yere geldi' demeden de vitamin takviyesi kesilmemelidir. Tedaviye ise kanda serum düzeyine bakarak karar veriyoruz" uyarısında bulundu.

"Arada cam olmasın, direk maruziyet istiyoruz"

Demanstan korunmak için kişilere tavsiyelerde bulunan Uzm. Dr. Eryiğit şunları söyledi:

"Hem zihinsel hem de bedensel egzersiz çok önemlidir. Özellikle multivitaminlerin içerisinde yer alan D vitamini son derece düşük doz ve asla yeterli olmuyor. Hasta, 'nasıl olsa ben bir kompleks vitamin alıyorum' deyip doktora gitmiyor. 'Ben zaten içiyorum' deyip ölçtürmüyor. Halbuki aldığı şey günlük tüketime bile yetmiyor. Unutkanlık çok önemli bir şikayettir. Genç yaş ya da yaşlı, hiç fark etmez varsa unutkanlığınız mutlaka nöroloji uzmanına başvurun. Lütfen güneşe biraz maruz kalın. Sadece elinizden yüzünüzden değil, kollarınızdan, bacaklarınızdan da D vitamini alın. Her gün en az 45 güneşte kalın. Ama arada cam olmasın, direk maruziyet istiyoruz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık D Vitamini Eksikliği Bunama Riskini Artırıyor - Son Dakika

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