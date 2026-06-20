D Vitamini ve Güneşlenmenin Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

D Vitamini ve Güneşlenmenin Önemi

D Vitamini ve Güneşlenmenin Önemi
20.06.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Ayşe Akman, D vitaminin sağlık için önemini ve eksikliğinin risklerini vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman, D vitamininin sentezlenmesi için doğru güneşlenme ve beslenmenin önemine dikkati çekerek, eksikliğinin kanser başta olmak üzere birçok hastalık açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Akman, AA muhabirine, sağlıklı yaşam için D vitamini ve güneş ışığının çok önemli olduğunu belirterek, sağlıklı yaşam için D vitamini ve güneş ışığının çok önemli olduğunu belirterek, güneş ışığının, kırmızı yüzlü kelebek (lupus) hastalığını tetikleyebildiğini dile getirdi.

Güneşlenme ve denize girmenin önemini anlatan Akman, beşer dakika olarak yarım saati geçmeyecek şekilde öğle saatlerinde bile denize girilebileceğini ifade etti.

Güneşlenmenin hormonlar ve D vitamini için önemli olduğuna işaret eden Akman, "D vitamini için güneş, yediğimiz soğuk deniz balıkları derimizde güneş ışığıyla birlikte aktifleşiyor. Bu çok önemli ve hayati. Tüm bunları yapmamıza rağmen bazı genetik ve metabolik sorunlar D vitamini sentezini etkileyebiliyor. Ne yaparsak yapalım D vitaminimiz düşük olabilir. O zaman düzeyimizi ölçtürüp gerekli miktarda D vitaminimizi ek takviye almamız gerekiyor." diye konuştu.

Hastalarda D vitamini eksikliğini sık gördüklerini dile getiren Akman, D vitamini için uzun süre güneş altında kalmanın da cilt hasarına, deri kanserine neden olabileceğini vurguladı.

D vitamininin sağlık açısından önemine işaret eden Akman, "D vitamini eksikliği, terlemeye neden olabilir, otoimmüniteyi artırabilir. Kanser, melanom riskini bile artırabileceği düşünülüyor. Ürtikerden tutun saç dökülmesine, kemik kırıklarına kadar her şeyde D vitamini hayati bir hormon. Eğer D vitaminimiz yeterli düzeyde değilse, takviye almamız gerekiyor." dedi.

Akman, hastaların güneşten nasıl korunacağına hekimlerin karar verdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağızdan alınan güneşten korunmayı destekleyen antioksidanlarımız var. Biz hastaları ölçüp, biçip ne uygun ne değil bunları ayarlıyoruz. Yani herkese her şey olmaz. Krem mi losyon mu yoksa bebek ürünü mü kullanacak? Fiziksel mi, kimyasal mı korunacak? Bunlar da çok önemli. Çünkü yanlış bir şey kullanmak hastanın da sağlığını etkileyebilir, cilt yapısını bozabilir. Mesela güneşten koruyucunun içindeki kimyasallar çocukların hormonal dengesini bozabilir. Bu yüzden bizim her şeye dikkat ederek bir ürün yazıyoruz. Bu konuda hastaların mutlaka dermatologlarına başvurmalarını istiyorum."

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Ayşe Akman, D Vitamini, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık D Vitamini ve Güneşlenmenin Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:03:03. #7.12#
SON DAKİKA: D Vitamini ve Güneşlenmenin Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.