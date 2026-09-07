Darende'de 72 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi - Son Dakika
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Darende'de 72 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Darende\'de 72 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya\'ya sevk edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde beyin rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki K.K., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İleri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edilen hastanın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Malatya'nın Darende ilçesinde beyin rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, K.K., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Beyin rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulan hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Havacılık, Darende, Malatya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Darende'de 72 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darende'de 72 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi - Son Dakika
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