Darende'de 72 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
Malatya'nın Darende ilçesinde beyin rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki K.K., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İleri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edilen hastanın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.
Malatya'nın Darende ilçesinde beyin rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, K.K., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Beyin rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulan hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Kaynak: İHA
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