Darende\'de 97 Yaşındaki Kalça Çıkığı Hastası Hava Ambulansıyla Malatya\'ya Sevk Edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kalça çıkıklığı bulunan 97 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 97 yaşındaki F.A., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kalça çıkıklığı tespit edilen hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Malatya'ya sevk edilmesine karar verilmesinin ardından hava ambulansıyla hastaneden alınarak Malatya'ya nakledildi.