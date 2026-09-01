Darende'de 97 Yaşındaki Kalça Çıkığı Hastası Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi
Malatya'nın Darende ilçesinde kalça çıkıklığı bulunan 97 yaşındaki F.A., ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne getirilen yaşlı hastanın sevk kararı sonrası hava ambulansıyla kent merkezindeki sağlık kuruluşuna ulaştırıldığı bildirildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde kalça çıkıklığı bulunan 97 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, 97 yaşındaki F.A., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kalça çıkıklığı tespit edilen hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Malatya'ya sevk edilmesine karar verilmesinin ardından hava ambulansıyla hastaneden alınarak Malatya'ya nakledildi.
Kaynak: İHA
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