Darende'de felç şüphesiyle hastaneye kaldırılan hasta Malatya'ya sevk edildi
Malatya'nın Darende ilçesinde felç ve inme şüphesi bulunan 53 yaşındaki hasta, Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra hava ambulansıyla Malatya'daki hastaneye sevk edildi. Hastanın tedavisine Malatya'da devam edildiği öğrenildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde felç ve inme şüphesi bulunan hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve felç ve inme şüphesi bulunan Z.Ö. (53), ileri tetkik ve tedavi amacıyla hava ambulansıyla Malatya'daki hastaneye sevk edildi. Z.Ö.'nün hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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