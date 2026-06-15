Datça Devlet Hastanesi'nde Yeni Uzman Doktor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Datça Devlet Hastanesi'nde Yeni Uzman Doktor

Datça Devlet Hastanesi\'nde Yeni Uzman Doktor
15.06.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ercan Aydemir'in göreve başlamasıyla Datça Hastanesi'ndeki kadın hastalıkları uzman sayısı ikiye çıktı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ercan Aydemir'in göreve başlamasıyla hastanedeki uzman doktor sayısı ikiye yükseldi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve uzun yıllar İstanbul'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ercan Aydemir, hastanedeki görevine başladı.

Aydemir'in göreve başlamasıyla birlikte hastanede aynı branşta hizmet sunan uzman doktor sayısı ikiye çıktı.

Hastanede halen görevine devam eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dilek Yağmur ile Aydemir'in birlikte hizmet vermeye başlaması, ilçede ve çevre bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetine erişiminde önemli bir kolaylık sağlayacak.

Datça Devlet Hastanesi yönetiminden edinilen bilgiye göre, kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde uzman hekim sayısının artmasıyla birlikte, ilçedeki hasta sevklerinin azaltılması ve randevu yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hastanede, iki uzman hekimin katılımıyla poliklinik hizmetlerinin yanı sıra cerrahi müdahale ve doğum hizmetleri de kesintisiz sürdürülecek.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Hastane, Sağlık, Datça, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Datça Devlet Hastanesi'nde Yeni Uzman Doktor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

14:35
Dünya Kupası’nda VAR krizi Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
14:05
Balkonda infial yaratan görüntü Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 14:37:51. #7.13#
SON DAKİKA: Datça Devlet Hastanesi'nde Yeni Uzman Doktor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.