Defne Devlet Hastanesi Yeniden Hizmete Girdi

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, sağanak nedeniyle bazı bölümleri su baskınından etkilenen Defne Devlet Hastanesinin sterilizasyon ve temizlik işlemleri sonrası tam kapasite hizmet vermeye başladığını duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Mart'taki yağışta bazı bölümleri su baskınından etkilenen hastanede sterilizasyon ve temizlik işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Hastanenin tam kapasite hizmet verdiği aktarılan açıklamada, "Hastanemizin poliklinik ve servisleri hasta kabulüne başlamış olup sağlık hizmetleri kesintisiz sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Su baskını nedeniyle hastanenin poliklinik ve yataklı servis hizmetlerine ara verilmişti.