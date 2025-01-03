Demans Riski Azalıyor: Yeni Nesiller Daha Sağlıklı Beyinlere Sahip

Sağlık

YAŞLANMAYA bağlı hastalıklar arasında dikkat çekenlerden birinin demans olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, yakın zamanda yapılan JAMA Nöroloji dergisinde yayımlanan çalışmayı örnek göstererek Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere yeni nesilde demans görülme riskinin azaldığını aktardı.

Demans gelişiminin insan beynini etkileyen genetik ve çevresel faktörlerle bağlantılı olduğunu ifade eden Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, JAMA Nöroloji dergisinde yapılan araştırmada son nesillerin beyin hacminde ve bilişsel işlevlerle ilgili beyin bölgelerindeki kalınlıklarında artış görüldüğünü belirtti. Araştırma sonucunda 1970'lerde doğan bireylerin 1930'larda doğanlara göre demans riskinin daha az olduğunu söyleyen Prof. Dr. Asil, "Framingham Kalp Çalışması'nda 1999 ile Kasım 2019 arasındaki dönemde beyin MRI'ları incelenmiş ve yıllar içerisinde beyin hacminde ciddi bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle 1970'lerde doğan bireylerin, 1930'larda doğanlara kıyasla daha fazla beyin hacmine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu artış, beyin volümlerinin yüzde 6.6, hipokampüs volümlerinin yüzde 14.4 ve beyaz cevher volümlerinin ise yüzde 5.7 oranında olduğunu göstermektedir" dedi.

'ÇEVRESEL VE BİLİŞSEL FAKTÖRLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI ÖNEMLİ'

"Bu artışın arkasında, daha iyi sağlık hizmetleri, damarsal risk faktörlerinin kontrol altına alınması, daha iyi beslenme ve yüksek eğitim seviyesi gibi birçok faktör bulunuyor" diyen Prof. Dr. Asil, yaşamın erken dönemlerinde çevresel ve bilişsel faktörlerin kontrol altına alınmasının demans riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtti.

'DEMANS GELİŞİMİ ENGELLENEBİLİR'

Beyin sağlığını korumak ve demans riskini azaltmak için yaşam boyu dikkat edilmesi gereken faktörlerin önemine değinen Prof. Dr. Asil, "Beyin sağlığının korunması ve demansın engellenmesi için erken dönemde çevresel ve bilişsel faktörlerin kontrol altına alınması çok kritik. Bu, demans gelişmesini engelleyebilir veya en azından geciktirebilir. İnsanlar daha sağlıklı yaşam koşullarına sahip oldukça, beyin hacmi ve işlevlerinde de pozitif değişiklikler gözlemlenmektedir" dedi.