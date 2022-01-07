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Demans vakalarının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor - Son Dakika

Demans vakalarının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor

07.01.2022 11:46
Demans vakalarının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor

Dünya genelinde, demans vakalarının 2050'ye kadar 3 katına çıkmasının beklendiği bildirildi.

Dünya genelinde, demans vakalarının 2050'ye kadar 3 katına çıkmasının beklendiği bildirildi.

Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, demans hastalığını sağlıksız yaşam tarzı, yaşlanan ve artan nüfusu baz alarak değerlendirdi.

Halk arasında "bunama" olarak tanımlanan "demans" hastalığının önüne geçilmesi için devletlere destek vermeyi amaçlayan çalışmada, 195 ülkenin verileri incelendi.

Çalışmada ayrıca obezite, diyabet, sigara ve hareketsiz yaşam tarzlarının artan oranlarının demans riskini artırdığı belirtildi.

Araştırmacılar, dünyanın dört bir yanında bunama vakalarının sayısının aynı düzeyde artmayacağının altını çizerek 2019'da tespit edilen 57 bunama vakalarının, 2050 yılına kadar 153 bini aşabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmada, Doğu Sahra Altı Afrika'da bunama vakalarının, yaklaşık 660 binden 3 milyonun üzerine çıkabileceği, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da, 3 milyondan yaklaşık 14 milyona yükselebileceği öngörüldü.

Öte yandan bunama vakalarının Asya Pasifik bölgesinde 4,8 milyondan 7,4 milyona, Batı Avrupa'da, 8 milyondan yaklaşık 14 milyona, Birleşik Krallık'ta ise 907 binden 1,6 milyona çıkabileceği kaydedildi.

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Afrika, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Demans vakalarının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demans vakalarının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor - Son Dakika
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