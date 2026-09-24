Demet Karakaş, kadavra bağışıyla İzmir Bakırçay Üniversitesinde anıldı - Son Dakika
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Demet Karakaş, kadavra bağışıyla İzmir Bakırçay Üniversitesinde anıldı

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Demet Karakaş, kadavra bağışıyla İzmir Bakırçay Üniversitesinde anıldı
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İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi anatomi ana bilim dalı, kadavra bağışçısı Demet Karakaş için anma töreni düzenledi. Törende Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar, Karakaş'ın tıp eğitimine katkısı nedeniyle ailesine teşekkür plaketi takdim etti.

İzmir'de bedenini tıp eğitimi için kadavra olarak bağışlayan Demet Karakaş için anma töreni gerçekleştirildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bağışıyla geleceğin hekimlerinin yetişmesine katkı sunan Karakaş, üniversitenin tıp fakültesi anatomi ana bilim dalında anıldı.

Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar, Karakaş'ın tıp eğitimine ve bilime sunduğu katkı nedeniyle ailesine teşekkür plaketi verdi.

Törene Karakaş'ın ailesinin yanı sıra öğretim üyeleri ve tıp fakültesi öğrencileri de katıldı.

Kaynak: AA
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