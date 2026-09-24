Demet Karakaş, kadavra bağışıyla İzmir Bakırçay Üniversitesinde anıldı

İzmir'de bedenini tıp eğitimi için kadavra olarak bağışlayan Demet Karakaş için anma töreni gerçekleştirildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bağışıyla geleceğin hekimlerinin yetişmesine katkı sunan Karakaş, üniversitenin tıp fakültesi anatomi ana bilim dalında anıldı.

Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar, Karakaş'ın tıp eğitimine ve bilime sunduğu katkı nedeniyle ailesine teşekkür plaketi verdi.

Törene Karakaş'ın ailesinin yanı sıra öğretim üyeleri ve tıp fakültesi öğrencileri de katıldı.