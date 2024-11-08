Demir Eksikliği, Gebelik Komplikasyonlarını Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Demir Eksikliği, Gebelik Komplikasyonlarını Artırıyor

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Prof. Dr. Şule Ünal, demir eksikliğinin hamilelikte erken doğum ve düşük ağırlıklı bebek riskini artırdığını belirtti.

08.11.2024 15:20
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Hamilelerde demir eksikliği, erken doğum riskini artırıyor

ANTALYA - Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her dört bireyden birinin kansızlığa sahip olduğuna dikkat çekerek, oluşturabileceği riskli durumlar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, "Bir gebe kadının demir eksikliğiyle çocuk sahibi olması, gebeliğini bu şekilde tamamlaması, kendi bebeğinin de demir eksikliğiyle doğmasına neden oluyor. Öte yandan düşük ağırlıklı çocuk sahibi olma riski, gebelik komplikasyonu dediğimiz erken doğum riski artıyor" dedi.

50'inci Ulusal Hematoloji Kongresi için Antalya'da bulunan Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, demir eksikliğinin bir halk sağlığı olduğuna işaret ederek, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların riskli grupta yer aldığını ifade etti.

Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her dört bireyden biri kansızlığa sahip ve bunların çoğu aslında demir eksikliği. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kadınlar risk grubunu oluşturuyor. Kadınlar içerisindeki hem doğurganlık çağındaki kadınlar hem de gebeler önemli risklere sahip. Neden demir eksikliği önemli diye bakacak olursak, bir sık görünüyor demiştik, ikincisi de sonuçları önemli. Özellikle mesela bir gebe kadının demir eksikliğiyle çocuk sahibi olması, gebeliğini bu şekilde tamamlaması, kendi bebeğinin de demir eksikliğiyle doğmasına neden oluyor. Öte yandan düşük ağırlıklı çocuk sahibi olma riski, gebelik komplikasyonu dediğimiz erken doğum riski artıyor. İkincisi, çocuklarda demir eksikliğinin önemli sorunları var. Örneğin, bir bebek demir eksikliği ile ilerliyorsa bebeklik döneminde gelişim basamakları geri kalabiliyor. Daha geç konuşuyor, daha geç yürüyebiliyor. Öte yandan okul çağı çocuklarının da okul başarısı düşüyor. Bizim gibi erişkin bireylerde iş performansı düşüyor, çabuk yorulma, iyi odaklanamama gibi sorunlar getiriyor. Yaşlı bireylerde de, demir eksikliği tanısı koyduğumuzda özellikle altta yatan bir takım ciddi rahatsızlıkları düşünmek gerekiyor. Bir yerden bu bireyin kan kaybettiğini düşünmemiz lazım, özellikle bunda da en önemli kaynak gastrointestinal sistem oluyor. Hele de ek yakınmaları varsa kilo kaybı, gastrointestinal kanama gibi, bu hastaların bağırsak sistemlerinin, mide sistemlerinin incelemesi için bir Gastroenteroloji'ye de danışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Demir Eksikliği, Gebelik Komplikasyonlarını Artırıyor - Son Dakika

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