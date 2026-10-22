Demirkaya, akciğer kanserinde riskli grupları ve erken tanının önemini anlattı - Son Dakika
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Demirkaya, akciğer kanserinde riskli grupları ve erken tanının önemini anlattı

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Demirkaya, akciğer kanserinde riskli grupları ve erken tanının önemini anlattı
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Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Demirkaya, akciğer kanserinde erken tanının tedavide başarı oranını artırdığını belirtti. Yüksek risk grubundakilerde tomografiyle belirti vermeden tespit edilebilen hastalıkta erken tanı, daha küçük ameliyat ve uzun yaşam süresi sağlıyor.

Akciğer kanserinde erken tanının tedavide başarı oranını artırdığını belirten Prof. Dr. Ahmet Demirkaya, riskli grupları, hastalığın belirtilerini ve modern tedavi yöntemlerini anlattı.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Demirkaya, "Akciğer kanseri, akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanserlerden biridir. Ancak günümüzde erken tanı ve gelişen tedavi yöntemleri sayesinde birçok hasta tamamen iyileşebilmekte veya uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürdürebilmektedir" dedi.

Bu kimyasallara maruz kalmak risk oluşturuyor

Prof. Dr. Ahmet Demirkaya, uzun yıllar sigara kullananların, pasif sigara dumanına maruz kalanların, 50 yaş ve üzerinde olanların, ailede akciğer kanseri öyküsü bulunanların, asbest, radon veya bazı kimyasallarla çalışanların, hava kirliliğine uzun süre maruz kalanların riskli grupları oluşturduğunu ifade etti.

"Belirtiler varsa hemen doktora başvurun"

Akciğer kanserinin erken dönemde hiçbir belirti vermeyebildiğini ifade eden Prof. Dr. Demirkaya, şu belirtilerin görülmesi durumunda hekime başvurulması gerektiğini ifade etti: "Geçmeyen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nedeni açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk."

Akciğer kanseri erken evrede yakalandığında tedavi oranının oldukça yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Demirkaya, "Yüksek risk grubundaki kişilerde uygulanan düşük doz bilgisayarlı tomografi ile hastalık henüz belirti vermeden tespit edilebilir. Erken tanı sayesinde daha küçük ameliyatlar yapılabilir ve yaşam süresi anlamlı şekilde uzayabilir" dedi.

Minimal invaziv cerrahi avantaj sağlıyor

Tedavi yöntemlerini de anlatan Prof. Dr. Demirkaya, günümüzde birçok akciğer ameliyatının büyük kesiler yerine küçük kesiler ile yapılabildiğini söyledi. Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ve robotik cerrahi yöntemleri kullanıldığını belirten Prof. Dr. Demirkaya, minimal invaziv cerrahinin avantajlarını şöyle sıraladı: "Daha küçük kesi, daha az ağrı, daha az kanama, daha düşük enfeksiyon riski daha kısa hastanede kalış süresi, günlük yaşama daha hızlı dönüş, daha iyi kozmetik sonuç, aynı kanser cerrahisi başarısı."

Tümörün yeri, büyüklüğü, evresi ve hastanın genel sağlık durumuna göre tedavi yöntemi uygulandığını belirten Prof. Dr. Ahmet Demirkaya, en uygun tedavi yönteminin göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları, radyoloji, patoloji ve onkoloji uzmanlarının multi disipliner yaklaşımlarıyla belirlendiğini söyledi.

Akciğer kanseri riskini azaltmak mümkün

Prof. Dr. Ahmet Demirkaya, akciğer kanserinden korunmak için şu tavsiyelerde bulunarak sözlerini tamamladı:

"Sigara kullanıyorsanız bırakın.

Düzenli sağlık kontrollerinizi yaptırın.

Risk grubundaysanız düşük doz akciğer tomografisi konusunda hekiminize danışın.

Hareketli yaşamı ve sağlıklı beslenmeyi tercih edin.

Şikayetleriniz varsa geç kalmadan bir göğüs hastalıkları veya göğüs cerrahisi uzmanına başvurun."

Kaynak: İHA
Ahmet DemirkayaAmeliyatSağlıkSon Dakika

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