Deniz Bebeğin Kurtuluşu İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

30 Kasım 2022 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dünyaya gelen Deniz bebeğe henüz 7 günlükken ölümcül ve ilerleyici kas hastalığı olan SMA teşhisi konuldu. O günden beridir çocuklarını kurtarmak için her yolu deneyen aile, tedavi için istenen parayı bir türlü toplayamadı.

400 BİN İNSANIN 100 TL'SİNE İHTİYACI VAR

Konuyla ilgili bir kampanya başlatan aile, çocuklarının kurtuluşu için hayırseverlerin desteğini bekliyor. 9 Mart 2023'te Valiliğe başvurarak aldıkları izinle kampanyanın startını veren aile, "Yavrumuzun iyileşmesi için 400 bininsanın 100TL'sine ihtiyacımız var. Siz de 100 TL bağış yaparak 400.000 insanın arasında yer almak ister misiniz?" sloganıyla bir kampanya başlattı.

"SİZ DE İYİLİK YAPIN, DENİZ İYİLEŞSİN"

Başlattıkları kampanya ile ilgili bilgi veren Deniz bebeğin gönüllü abisi Mehmet Kudat, "Deniz bebeğin kurtuluşu için herkesten destek bekliyoruz. İyilik bulaşıcıdır. Siz de iyilik yapın, Deniz iyileşsin. Parkta oynasın, okula gitsin. Haydi el ele gönül gönüle" ifadelerini kullandı.