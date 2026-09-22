Denizli\'de Alzheimer semineri erken teşhisin önemini ve yeni tedavileri ele aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi öncülüğünde, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen "Nörolojik Rahatsızlıklar ve Alzheimer'da Yeni Ümitler" semineri; yerel yönetimler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle düzenlenen program, toplumda erken teşhisin önemi konusunda bilinç oluşturmak ve hasta yakınlarına rehberlik etmek amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi öncülüğünde; Türk Tabipleri Birliği Denizli Tabip Odası, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi ve Aktif Yaşam Kültür ve Sanat Derneği paydaşlığında düzenlenen etkinlik, kentin sivil toplum ve yerel yönetim dinamiklerinin ortak duyarlılığını aynı salonda buluşturdu.

Hasta yakınları bilgilendirildi, destek mekanizmaları ele alındı

Moderatörlüğünü Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz'ın yaptığı programda, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Türker Şahiner ve Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Şahiner, nörolojik rahatsızlıkların seyri, demans ve Alzheimer süreçlerindeki güncel tıbbi gelişmeler, erken teşhisin hastanın yaşam kalitesine olan doğrudan etkileri ve modern tedavi yaklaşımlarındaki umut vadeden yenilikleri, kapsamlı bir şekilde katılımcılarla paylaştı. Alzheimer'ın sadece hastayı değil, tüm aileyi ve yakın çevreyi de ilgilendiren bir süreç olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Önem ise, konunun çok yönlü toplumsal ve psikolojik başlıkları barındırdığını ifade ederek yerel yönetimler ile sivil toplumun kurumsal dayanışma ağlarını güçlendirmesinin önemini vurguladı.

Hasta yakınları, tıp öğrencileri, sağlık profesyonelleri ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte, katılımcılar merak ettikleri soruları sorma ve doğrudan yanıt alma imkanı buldu.