Çivril'e yeni bir aile sağlığı merkezi kazandırıldı - Son Dakika
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Çivril'e yeni bir aile sağlığı merkezi kazandırıldı

Çivril\'e yeni bir aile sağlığı merkezi kazandırıldı
20.06.2026 11:16  Güncelleme: 11:23
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Denizli'nin Çivril ilçesinde hayırsever Cevat Bayazit tarafından yaptırılan Ismahan-Cevat Bayazit Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa vali, kaymakam, belediye başkanı ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Cevat Bayazit Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, il ve ilçe protokolü, hayırsever Ismahan - Cevat Bayazit ve ailesi ile çok sayıda mahalleli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Ismahan – Cevat Bayazit Aile Sağlığı Merkezi'nin bölgedeki sağlık hizmeti kalitesini arttıracağına vurgu yaparak merkezin hayırlı olmasını diledi. Öztürk, "Sağlık Bakanımızın her fırsatta vurguladığı gibi Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli doğrultusunda Sağlıklı Türkiye Yüzyılını inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan aile sağlığı merkezlerini ülkemizin dört bir yanına tüm vatandaşlarımızın ulaşabileceği yerlere kuruyoruz. Özdemirci Mahallesi'nde de eskiyen aile sağlığı merkezimizin yerine yeni bir aile sağlığı merkezi yapmayı planladık. Hayırseverimiz Cevat Bayazit çıktı burası benim mahallem buraya aile sağlığı merkezini ben yapacağım dedi ve söylediği gibi Özdemirci Mahallemize çok güzel bir aile sağlığı merkezini kazandırdı. Buradan hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Bütün bu yatırımların ilimize kazandırılmasında çok büyük katkıları olan Bakanımız Nihat Zeybekci'ye, milletvekillerimize, valilerimize ve il başkanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger de sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi amacıyla Denizli'de önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek, "Türkiye dünyada en kapsamlı sağlık hizmeti veren ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde kanser dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımız ücretsiz yararlanmaktadır. Tabi devletimiz milletimiz ile güçlü. Devletlerin şehirlerinden, kasabalarından çıkan evlatlarıyla o kasabalar, o şehirler daha güçlü olur. Bugün açılışını yapacağımız aile sağlığı merkezimizde hayırseverlerimiz Ismahan – Cevat Bayazit de kendi yaşadığı mahalleye aile sağlığı merkezi yaptırdı. Böyle hayırseverlerimizin, böyle örnek insanların sayısının artmasını temenni ediyorum. Tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Aile sağlığı merkezimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, hayırsever Ismahan - Cevat Bayazit'a aile sağlığı merkezinin yapımında göstermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sağlık merkezini gezerek yürütülecek sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, Çivril, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çivril'e yeni bir aile sağlığı merkezi kazandırıldı - Son Dakika

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