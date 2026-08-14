Denizli Büyükşehir çölyak hastalarının yanında

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi çölyak hastaları için bu yıl ikinci kez başlattığı glütensiz gıda paketi desteği tamamlandı. Glütensiz gıda paketleri hak sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ömür boyu glütensiz beslenmek zorunda olan dar gelirli çölyak hastaları için bu yıl ikinci kez düzenlediği "Glütensiz Gıda Desteği" projesini tamamladı. Yüksek maliyetli glütensiz gıdalara ulaşmakta zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşların başvurularının değerlendirilme sürecinin ardından hazırlanan özel paketler hak sahiplerinin kapısına kadar götürülerek teslim ediliyor. Anlamlı destek çölyak hastalarının yüzünü güldürürken, ailelerin bütçelerine de önemli bir katkı sağladı.

Dayanışma ruhuyla

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çölyak hastası hemşehrilerinin yüksek maliyetli özel gıdalara ulaşırken yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirterek, "Halkımızın yükünü hafifletmek ve yüzlerindeki tebessüme ortak olmak bizim için en kıymetli görevlerden biridir. Dayanışma ruhuyla yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.