Denizli Büyükşehirden bağımlılıkla mücadelede güçlü adım

Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile güç birliğine gidiyor. Sağlıklı bir gelecek hedefiyle bağımlılıkla mücadelede toplumsal seferberlik başlatılacak.

Denizli'de sosyal belediyecilik vizyonuyla daha huzurlu ve sağlıklı bir gelecek için vatandaşların yanında olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez toplum sağlığını tehdit eden bağımlılıklara karşı önemli bir iş birliği yapacak. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı'nda bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile birlikte hareket edilmesi için protokol imzalanması ve Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na yetki verilmesi kararı alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesi atılan bu adımla modern çağın sorunlarına karşı mücadelede Yeşilay Cemiyeti ile iş birliği yapacak.

Teknoloji bağımlılığı da unutulmadı

Protokol kapsamında, bağımlılığa karşı vatandaşlara ve belediye personeline yönelik hem önleyici eğitimler verilecek hem de Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla psiko-sosyal destek imkanları daha geniş kitlelere ulaştırılacak. Ayrıca, şehir genelindeki otobüs durakları, dijital ekranlar ve billboardlar aracılığıyla bağımlılıkla mücadele mesajları doğrudan vatandaşla buluşturulacak. Toplum sağlığını tehdit eden tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulacak ortak faaliyetler ile güçlü bir toplumsal dayanışma ağı örülecek. Özellikle çocuklar ve gençler için teknoloji bağımlılığıyla mücadelede ailelere rehberlik çalışmaları yapılacak.

Güçlü iş birliği

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, daha sağlıklı, huzurlu ve bağımlılıktan uzak bir Denizli'nin en büyük önceliklerinden biri olduğunu söyledi. Yeşilay ile başlattıkları güçlü iş birliği sayesinde, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları modern çağın tehditlerinden korumak için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Bağımlılıkla mücadelede şehrimizin geleceğini koruyan toplumsal bir dayanışma ağını hep birlikte öreceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ