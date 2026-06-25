Denizli Devlet Hastanesi'nde LINAC Cihazı Yenilendi - Son Dakika
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Denizli Devlet Hastanesi'nde LINAC Cihazı Yenilendi

Denizli Devlet Hastanesi\'nde LINAC Cihazı Yenilendi
25.06.2026 09:05
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Denizli Devlet Hastanesi, kanser tedavisinde kullanılan LINAC cihazını yenileyerek hizmete sundu.

Onkoloji alanında büyük katkılar sağlayan ve radyoterapi uygulamalarının akıllı teknolojisi olarak nitelendirilen Lineer Akseleratör (Doğrusal Hızlandırıcı) cihazı yenilenerek Denizli Devlet Hastanesi'nde tekrar hizmet vermeye başladı.

Denizli'de kanser hastalarının tedavisinde önemli bir yer tutan LINAC cihazı yenilendi. LINAC cihazıyla birlikte kanser tedavisinde yüksek hassasiyetli ışınlama yapılırken, cihaz vücut içinde hareket eden tümörlerin ve etrafındaki sağlıklı organların anlık görüntülerini alıyor bu sayede radyoterapi, tümörlü bölgeye daha doğru bir şekilde uygulanırken çevredeki sağlıklı dokular da mümkün olduğunca korunmuş oluyor. Özellikle küçük tümörlerin tedavi edilme noktasında yüksek hassasiyetle ışınlama yapıyor.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Berna Öztürk, Denizli Devlet Hastanesi Yönetimi, Medikal Onkoloji,Radyasyon Onkoloji, Cerrahi Onkoloji ve Gastroenteroloji Cerrahi Hekimleri ile birlikte yenilenen LINAC cihazında incelemelerde bulundu. Radyoterapi Merkezi Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Nihal Dağ'dan cihazla ilgili detaylı teknik bilgi aldı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Denizli'de kanserle yürütülen mücadelede koruyucu sağlık hizmetlerinden erken teşhise, tarama programlarından modern tedavi yöntemlerine kadar çok yönlü bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu konuda Denizli'nin öncü şehirlerden birisi olduğuna dikkat çekti. Öztürk; "Kanser, günümüzün en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Ancak erken teşhis ve doğru tedavi ile birçok kanser türünde başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür. Bu nedenle ilimiz genelinde vatandaşlarımızın kanser taramalarına katılımını artırmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. KETEM'lerimiz, Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz ve Aile Sağlığı Merkezlerimiz aracılığıyla meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramalarını ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kanser tedavisinde multidisipliner yaklaşım içerisinde teknolojik altyapının büyük önem taşıdığını vurgulayan Öztürk; "Denizli Devlet Hastanemizde, Genel Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi, Jinekoloji Onkoloji, Cerrahi Onkoloji, Patoloji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji bölümlerimiz uyum içinde çalışarak kanser hastalarının tanısından tüm tedavi aşamalarına kadar hizmet vermektedir. Erken teşhis kadar tedavi sürecinde kullanılan teknolojiler de hayati önem taşımaktadır. Denizli Devlet Hastanesi'nde yenilenerek tekrar hizmete aldığımız LINAC cihazı sayesinde ışın tedavileri çok daha hassas şekilde uygulanabilecek, tümörlü dokular hedef alınırken, diğer organlar maksimum şekilde korunacak. Hareket eden tümörlerin ve etrafındaki sağlam organların kesin konumunu belirleyen LINAC adeta navigasyon görerek ışının tam adrese ulaşmasını sağlayacak. LINAC cihazının görüntüleme ve yapay zeka destekli planlama altyapısı ile yüzey takip sistemlerinin birleşimi; tedavi güvenliğini artıracak, kurulum sürelerini kısaltarak hasta konforunu belirgin şekilde iyileştirecek. Pankreas, prostat, karaciğer, rektum, baş-boyun kanserleri, meme kanserleri, akciğer ve beyin tümörleri gibi kanser türlerinin tedavisinde LINAC cihazından faydalanabileceğiz. Bizim en büyük hedefimiz bu zorlu süreçte hastalarımıza yalnızca tedavi sunmak değil, aynı zamanda güven vermek, konfor sağlamak ve en iyi sağlık hizmetini sunmaktır. Cihazımızın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Denizli Devlet Hastanesi'nde LINAC Cihazı Yenilendi - Son Dakika

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