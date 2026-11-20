Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerinde farkındalık stantları açıldı. Stantlarda vatandaşlara antimikrobiyal direnç, antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımı, gereksiz antibiyotik tüketiminin yol açabileceği sağlık sorunları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından antibiyotik direnci konusunda toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmak, antibiyotik direnci gelişiminin önlenmesine yönelik doğru uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü, 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası olarak kutlanmaktadır. 2026 yılı Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası'nın teması da "Tek Sağlık, Tek Eylem: Antimikrobiyal Direnci Şimdi Önleyin" olarak belirlenmiştir. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da hafta kapsamında sağlık tesislerinde akılcı ilaç ve akılcı antibiyotik kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak için stantlar kuruldu. Vatandaşlara, antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisiyle kullanılması gerektiğine dikkat çekilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

"Antibiyotikler her enfeksiyonda etkili değildir"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, antimikrobiyal direncin dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, ilaçların doğru ve bilinçli kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Öztürk; "Antibiyotikler yalnızca bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi viral hastalıklarda antibiyotiklerin etkisi yoktur. Antibiyotiklerin hekim önerisi olmadan kullanılmasının, başkasına ait antibiyotiklerin alınmasının, daha önceki tedavilerden kalan ilaçların yeniden kullanılmasının ve tedavinin hekim önerisi dışında değiştirilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır. Hekiminizin reçetede yazdığı durumlarda eczacınıza danışarak uygun miktar ve sürede antibiyotikler kullanılmalıdır" dedi. 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında sağlık tesislerinde stant açacak akılcı antibiyotik kullanımının önemini anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Öztürk; "Antibiyotik direnciyle mücadele, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızı antibiyotikleri bilinçli kullanmaya, sağlık çalışanlarımızın önerilerine uymaya ve direnç gelişiminin önlenmesi konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım; doğru ilaç kullanımı, bilinçli toplum ve ortak sorumlulukla antimikrobiyal direncin önüne geçebiliriz" dedi.