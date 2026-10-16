Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü okul kantinleri ve marketleri denetliyor - Son Dakika
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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü okul kantinleri ve marketleri denetliyor

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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü okul kantinleri ve marketleri denetliyor
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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde gıda denetimleri aralıksız sürüyor. Ekipler ekmek ve unlu mamul üretim yerleri, yemekhaneler, okul kantinleri ve marketlerde hijyen, muhafaza koşulları ve son tüketim tarihlerini kontrol ediyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla kent genelinde gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Halk sağlığını ön planda tutan ekipler, kent genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelerde titiz bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında ekmek ve unlu mamul üretim yerleri, yemekhaneler, okul kantinleri ve marketler başta olmak üzere çok sayıda işletme detaylı incelemelerden geçiriliyor.

Gerçekleştirilen saha denetimlerinde Hijyen Standartları, ürünlerin muhafaza koşulları ve son tüketim tarihleri gibi kritik hususlar tek tek kontrol ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Güvenilir gıda, sağlıklı toplum" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi adına denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü okul kantinleri ve marketleri denetliyor - Son Dakika
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